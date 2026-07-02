Recetas con puré de patatas fáciles, originales y deliciosas para cualquier ocasión

Estas increíbles recetas con puré de patatas te permitirán disfrutar de este básico fácil de preparar de otra maneras diferentes. Ya no será una guarnición que acompaña carnes, pescados o verduras, irá un paso más allá. No olvides que ese puré de patatas que te ha sobrado puede ser la base de muchas recetas de aprovechamiento, fáciles y económicas, aportará cremosidad y consistencia a muchos platos. Vamos a crear recetas para aprovechar el puré de patatas, pasteles caseros, gratinar verduras o cocinar unos canelones de lujo, gracias al puré de patatas que nos ha sobrado o hemos preparado para la ocasión. Si quieres descubrir qué hacer con un puré de patatas, toma nota de estas recetas sencillas y rápidas de preparar. Para más rapidez, se puede elaborar el puré en la thermomix.

Las mejores recetas con puré de patatas

Los pastelitos de puré de patata y setas

Son un buen básico para una cena o comida rápida que sin nada de carne. Una alternativa vegetariana siempre viene bien, lo mejor de esta delicia es que podemos congelarlos y calentarlos al momento en el horno o en la sartén. Una forma de aprovechar un puré de patatas y además de ahorrar mucho tiempo en la cocina. Están hechos en 15 minutos y se acompañan con una buena ensalada.

Pastel de carne con puré de patatas

Se trata de una versión del cottage pie o pastel de carne.

Una buena boloñesa con puré de patatas es el perfecto pastel de carne. Esta combinación de ingredientes siempre funciona. Es un buen dúo para conseguir crear una de esas recetas que siempre quedará bien. Pase lo que pase conseguiremos un resultado espectacular en un abrir y cerrar de ojos. La boloñesa de fondo y el puré en la parte superior con queso y un poco de horno es fácil, rápido y delicioso. También se puede hacer pastel de puré de patatas con atún.

Puré de patatas con aguacate

Este puré de patatas y aguacate lo podemos servir como una tapa. En un vasito coronado con unas aceitunas negras o unos tomates Cherry cortaditos serán el aperitivo más delicioso que existe. El aguacate es este superalimento que acabará siendo el que le dé color al puré. Una combinación rapidísima, deliciosa y muy saludable. Este aperitivo o tapa te apasionará.

Brócoli gratinado con puré de patatas

El brócoli gratinado con puré de patata, ajo y tomates tiene todo lo necesario para destacar. Es un plato de verduras que cambiará la bechamel por el puré de patatas. Es una manera de hacer ganar un poco más de contundencia y textura a un pastel de verduras que está delicioso. Puedes hacerlo con coliflor, calabacín, etc.

Canelones de patata con jamón york

Los canelones de patata con jamón york son un plato maravilloso que se prepara en un abrir y cerrar de ojos. Podemos cocinarlos en 5 minutos y dejarlos listos para gratinar al horno. En unos minutos podemos tener la receta de nuestros sueños preparada. Puedes rellenarlos también con pollo asado, bacón, etc.

Cómo conservar el puré de patatas

Es bastante habitual preparar más puré del necesario. Entre que llena mucho y cuesta calcular las cantidades, siempre acaba sobrando alguna ración. La buena noticia es que se conserva bastante bien si se guarda correctamente.

Lo primero es dejar que se enfríe unos minutos, pero sin esperar demasiado. Después conviene pasarlo a un recipiente hermético y llevarlo al frigorífico. Si permanece varias horas a temperatura ambiente, especialmente cuando lleva leche o mantequilla, la calidad empieza a deteriorarse antes de lo deseable.

¿Se puede congelar el puré de patatas?

Sí, aunque no todos los purés responden igual. Los que incluyen mantequilla, leche o nata suelen conservar mejor la textura porque la grasa ayuda a que la mezcla no pierda tanta cremosidad durante la congelación.

Un pequeño truco consiste en dividir el puré en recipientes individuales antes de guardarlo.

Lo mejor es descongelar poco a poco en el frigorífico. El resultado suele ser bastante mejor que acelerar el proceso.

Trucos para que el puré quede más cremoso

Gran parte del éxito depende de la variedad de patata. Las que contienen más almidón producen un puré mucho más suave y ligero. También influye el utensilio utilizado para triturarlas. Un pasapurés o un prensapatatas ofrecen una textura mucho más fina que una batidora eléctrica.

Otro detalle que marca diferencias está en el orden de los ingredientes. Incorporar primero la mantequilla y después la leche caliente facilita que todo emulsione mejor.

Errores frecuentes al preparar puré de patatas

Uno de los fallos más comunes consiste en batir demasiado las patatas. El exceso de trabajo desarrolla el almidón y el puré adquiere una textura elástica poco agradable.

También conviene vigilar la cocción. Si las patatas quedan algo duras costará triturarlas correctamente, mientras que un exceso de tiempo hará que absorban demasiada agua y el puré pierda intensidad de sabor.

Preguntas frecuentes sobre las recetas con puré de patatas

¿Qué hacer con el puré de patatas que sobra?

Puede aprovecharse en muchas recetas. Es perfecto para preparar croquetas, pastel de carne, ñoquis, rellenos o incluso como base para gratinados.

¿Cuánto dura el puré de patatas en la nevera?

Dos o tres días manteniendo una buena calidad.

¿Se puede congelar?

Sí. Congela bastante bien, sobre todo cuando lleva mantequilla y leche en su preparación.

¿Qué queso combina mejor con el puré?

El parmesano, el Gruyère, el cheddar curado o un buen manchego son las mejores opciones.

¿Qué carne acompaña mejor al puré de patatas?

Todo tipo de carnes y pollo guisado.

¿Cuál es la mejor patata para hacer puré?

Las variedades harinosas, como Monalisa, Kennebec o Agria, suelen proporcionar un puré más fino, esponjoso y fácil de trabajar.