Adiós a las pizzas congeladas: el truco de un experto para que queden como una casera

Hay un experto que nos ha dado un truco que nos cambiará la vida, las pizzas congeladas van a quedar como las caseras. La falta de tiempo hace que muchas veces optemos por una pizza que ya esté preparada, el tiempo que tardamos en ducharnos y ponernos el pijama es el que tarde en estar lista. Una comodidad que gusta a toda la familia y que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Esos días en los que el tiempo nos falta y la comida congelada puede acabar siendo el que nos acompañe en estas jornadas que tenemos por delante, nada mejor que saber cómo cocinarla. Cada vez más recurrimos a un congelador que puede acabar siendo el que nos saque de más de un apuro. No sólo de comida que compramos ya hecha, sino de nuestra propia comida que podremos tener siempre lista en un abrir y cerrar de ojos. Este truco nos servirá para conseguir un plus de buenas sensaciones y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Las pizzas congeladas se despiden por completo

Ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos. Hay trucos que nos permiten convertir una pizza congelada en una de casera. Los expertos en este tipo de alimentos que pueden ser esenciales.

La época de sofá, peli, manta y pizza ya es una realidad, por lo que siempre será mejor que conozcamos un poco más la manera en la que conseguiremos un plus de buenas sensaciones, de la mano de un tipo de comida que puede quedarnos como el primer día.

Esas pizzas congeladas que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a estos días que tememos por delante.

No sólo es descongelarlas o colocarlas directamente en el horno, hay trucos que nos permitirán comernos estas pizzas como si estuviéramos en un restaurante. Los expertos, son los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada con este tipo de recetas que serán esenciales que pongamos en práctica. Así convertiremos una pizza congelada en una casera.

Este truco de un experto nos ayudará a que queden como caseras

Las pizzas congeladas quedarán como si fueran caseras con este sencillo truco que puede cambiarlo todo. Tal y como nos explica James Nice en sus redes sociales, el truco consiste en el lugar en el que colocaremos la pizza: «Al colocarla en el tercio inferior, la base se dora igual que en un horno de piedra». Un sencillo truco que puede cambiarlo todo y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos descubrir.

Si tienes tiempo, te proponemos la clásica receta de pizza al estilo Nueva York, puro vicio que puedes preparar en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes:

500 gr de harina

425 ml de agua

4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen

4 g de levadura seca

30 gr de azúcar

Una pizca de sal

Para la salsa:

1 bote de tomates enteros

1 cebolla

1 cucharadita de azúcar

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva

2 dientes de ajo

1 cucharadita de orégano

Albahaca al gusto

Para el relleno:

Mozzarella al gusto

Cómo hacer pizza al estilo Nueva York: