Menú de Navidad Thermomix: recetas navideñas rápidas y deliciosas para toda la familia

La Navidad es sinónimo de reuniones familiares, mesas llenas de sabor y recetas que nos permiten disfrutar sin estrés. Si tienes Thermomix, organizar un menú navideño Thermomix completo y variado es mucho más sencillo de lo que parece. La clave está en seleccionar platos que aprovechen al máximo la máquina, que se puedan preparar con antelación y que aporten ese toque festivo que todos esperamos en estas fechas. A continuación, te proponemos ideas, consejos y preparaciones prácticas para que construyas un auténtico menú de Navidad con Thermomix lleno de sabor y sin complicaciones.

Para empezar a inspirarte, puedes consultar esta selección de recetas Thermomix Navidad con 25 ideas fáciles y rápidas.

Entrantes fríos y gourmet para abrir el menú

Los aperitivos son el primer contacto de tus invitados con la mesa, así que conviene que sean vistosos y deliciosos, pero también fáciles de preparar. La Thermomix es perfecta para elaborar patés, cremas untables, mousses o dips que puedes dejar listos incluso el día anterior.

Si buscas ideas originales, puedes echar un vistazo a estos entrantes de Navidad gourmet.

Y si prefieres opciones más ligeras o preparaciones frías que no requieran encender el horno, aquí tienes varias propuestas de entrantes fríos Navidad muy sencillos.

Algunas ideas que funcionan genial en un menú navideño Thermomix:

Paté de salmón ahumado y queso.

Crema fría de marisco.

Tartar de aguacate y langostinos picado en segundos.

Hummus de remolacha para dar color a la mesa.