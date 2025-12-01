Salmón a la naranja de Karlos Arguiñano: receta fácil y rápida paso a paso

El salmón es uno de los pescados más versátiles y agradecidos en la cocina, y si buscas una preparación festiva, ligera y llena de sabor, el salmón a la naranja receta al estilo de Karlos Arguiñano nunca falla. Combina lo mejor del pescado azul con una salsa cítrica que realza su jugosidad y lo convierte en un plato perfecto tanto para diario como para una comida especial. A continuación te explico cómo hacer salmón a la naranja fácil, de forma rápida y con un resultado digno de un chef.

Salmón Arguiñano paso a paso

Preparar la base aromática

Pica la cebolla y el ajo muy finos. En una sartén amplia, añade un chorrito de aceite de oliva y sofríe ambos ingredientes a fuego medio. La clave está en dejarlos tiernos sin llegar a dorar demasiado, de manera que sirvan de base suave para el salmón con salsa de naranja.

Elaborar la salsa de naranja

Exprime el zumo de las naranjas y añade la ralladura de una de ellas para potenciar el aroma. Incorpora el zumo al sofrito y cocina unos minutos hasta que comience a reducir. Si deseas una salsa más espesa, disuelve la maicena en una cucharada de agua fría y añádela a la mezcla, removiendo bien.

Cocinar el salmón

Salpimienta los lomos y colócalos en la salsa, con la piel hacia abajo. Tapa la sartén y deja que se cocinen entre 5 y 7 minutos, según el grosor. El secreto de Arguiñano para un salmón perfecto es no sobrecocinarlo, de modo que quede jugoso y rosado por dentro.

Si prefieres hacer un salmón jugoso al horno con naranja, coloca los lomos en una bandeja, cúbrelos con la salsa y hornea a 180 °C durante 10–12 minutos.

Rectificar y servir

Prueba la salsa y ajusta de sal o un toque de pimienta. Sirve el salmón bañado con su salsa y decora con perejil fresco picado.

Consejos para potenciar el sabor

Usa salmón fresco de buena calidad; marcará la diferencia.

Añadir un chorrito de vino blanco antes de reducir la salsa ofrece un toque más aromático.

antes de reducir la salsa ofrece un toque más aromático. Si te gustan los contrastes, incorpora unas pasas o arándanos secos al final de la cocción.

Ideas para servirlo en Nochevieja

Este plato combina muy bien con entrantes ligeros si vas a montar una cena festiva. Aunque el protagonista es el salmón, puedes acompañar la mesa con una bandeja variada de canapés para comenzar la velada.

Aquí tienes ideas rápidas que combinan con esta receta:

Canapés de queso crema y salmón ahumado para seguir la línea del protagonista de la noche.

Mini tostas de aguacate y langostino, perfectas para equilibrar con sabores frescos.

Hojaldritos de brie y nueces, que aportan un toque cálido antes del plato principal.

Estos pequeños bocados son perfectos si buscas canapés de Nochevieja elegantes y sencillos, que no compitan con el sabor del plato principal y te permitan lucirte sin complicaciones.

Gracias a su sencillez, este plato se ha popularizado entre quienes quieren saber cómo hacer salmón a la naranja fácil sin renunciar a una presentación bonita.