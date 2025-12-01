El Banco Santander va a trasladar a sus mejores clientes de Madrid, los de banca privada (altos patrimonios), a una oficina en el Paseo de Recoletos desde varias oficinas VIP de la capital, como las de Plaza de Cataluña (Doctor Arce), Plaza de la Lealtad (al lado de la Bolsa) o Paseo de La Habana, que dejarán de prestar este servicio de atención personalizada.

Este traslado se producirá a mediados de este mes y afectará en el futuro a otras oficinas del antiguo banco privado filial del Santander, Banif, como las de Aravaca o la exclusiva calle Serrano (esquina con Juan Bravo) en el Barrio se Salamanca, según fuentes del sector.

Según un portavoz de la entidad que preside Ana Botín, «el Hub Recoletos reunirá a banqueros, advisors y especialistas de banca privada, reforzando el modelo de servicio y ofreciendo una experiencia más integrada para los clientes». Y añade que «el nuevo hub contará con espacios exclusivos para reuniones, entre ellos el Espacio Altura, una zona súper premium situada en la séptima planta diseñada para encuentros de alto valor con clientes».

Este edificio, que es la sede de la territorial de Madrid del Santander, ya alberga desde mayo un centro para instituciones en su quita planta, que ahora tendrá que compartir con el nuevo espacio de banca privada.

Este traslado supone un cambio de modelo de atención al cliente de altos patrimonios por parte del banco: de atenderlos en unas oficinas de proximidad a su domicilios, como venía siendo desde la época de Banif, a un servicio centralizado en un solo centro.

El citado portavoz lo justifica así: «La creación del Hub Recoletos forma parte de la apuesta de Santander por un modelo de banca privada más especializado, moderno y cercano, con equipos integrados en un único espacio de máxima calidad. Este traslado permitirá ofrecer un servicio más coordinado y eficiente».

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. Una de las fuentes citadas explica que «los banqueros y clientes, que llevan años en esas oficinas muy cómodas para ellos porque suelen estar cerca de sus domicilios, están muy muy molestos. La zona de Recoletos, además, es muy incómoda para ir a ver a sus banqueros».

Reorganización de banca privada

Este traslado se incluye en la reorganización del negocio de altos patrimonios que está llevado a cabo el Santander -que logró un beneficio récord hasta septiembre- para tratar ganar cuota de mercado. Así, en mayo presentó Beyond Wealth, un nuevo servicio destinado al segmento más alto de clientes (ultra net worth individuals), con más de 50 millones de patrimonio, para el que acometió varios fichajes en CaixaBank: Javier Lafarga, Sol Moreno de Los Ríos y Víctor Allende.

Estos fichajes tampoco cayeron demasiado bien en el seno de la plantilla del Santander, pues se considera que hay talento suficiente en su negocio de banca privada para no tener que traerlo de fuera. El banco, por su parte, considera que el objetivo es atraer el mejor talento, esté donde esté; y si está en otras entidades, se le ficha, según las fuentes consultadas.