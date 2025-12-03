¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 3 al 5 de diciembre de 2025

Pasapalabra arranca la primera semana de diciembre con cambio de invitados famosos y todavía sin un ganador para su histórico bote, que no deja de crecer a ritmo de 6.000 euros por día. Los culpables de que esto ocurra son Rosa Rodríguez y Manu Pascual, que no han completado todavía el Rosco completo del programa. Las opciones se multiplican gracias a los ayudantes, cuatro caras muy famosas que estarán en el programa desde el día tres y hasta el cinco de diciembre, teniendo una importante labor de ayuda en las diferentes pruebas en las que se irán sumando segundos a los marcadores de cada equipo.

Alain Hernández

El actor es una de las caras más habituales del cine y las series de los últimos años, siendo su papel de Jesús de la Reina, protagonista de Sueños de libertad, uno de los más importantes de los últimos años. Tras dejar la serie de las tardes, se ha embarcado en el rodaje de Las hijas de la criada, serie que estrena atresplayer y que está basada en la novela de Sonsoles Ónega con la que ganó el Premio Planeta.

Lorena Gómez vuelve a ‘Pasapalabra’

La cantante ganó en el año 2006 su edición de Operación Triunfo y desde entonces trata de abrirse hueco en el mundo de la música. Para terminar el año 2024 ha publicado Si tú supieras, su nuevo disco. Es la cuñada de Sergio Ramos y Pilar Rubio, ya que es pareja desde hace años de René Ramos, hermano del futbolista. Fruto de su relación son padres de un hijo y aunque no ha dado más detalles, ha dado a entender que se han casado en secreto.

Su carrera musical sigue adelante, publicando este 28 de noviembre el disco ERA, siguiendo como artista independiente.

Cristina Alcázar

La actriz es una de las protagonistas de la última temporada de Amar es para siempre, una de las grandes series de la historia de Antena 3. También ha pasado por Cuéntame, Física o química y muchas más. Acaba de estrenar el pódcast Cover lo serás tú, que presenta junto a Carla Pulpón (conocida por interpretar a Mapi).

José Manuel Zapata es ya un clásico de ‘Pasapalabra’

El tenor español se encuentra, actualmente, inmerso en el Festival de Granada. Pero, afortunadamente, ha podido hacer un hueco en su agenda para poder sumarse al concurso y ayudar en las pruebas al participante de su equipo que se enfrente al Rosco.

Zapata cuenta con una carrera absolutamente gloriosa. De hecho, interpretó el papel de Elvino de La sonnambula de Bellini, el Réquiem en re menor, V 626 junto a la Orquesta Ciudad de Granada, entre muchos otros trabajos. Una pasión por la música clásica que comparte junto a sus más de 26.000 seguidores en Instagram.