Receta de sepia a la plancha al estilo Karlos Arguiñano, tierna y jugosa

La sepia es uno de los clásicos de la cocina vasca y mediterránea, y pocas recetas son tan sencillas y deliciosas como la sepia a la plancha receta que populariza Karlos Arguiñano. Este plato destaca por su sencillez, su sabor marino limpio y la textura perfecta cuando se cocina correctamente. Lograr una sepia tierna y jugosa no es complicado, pero sí requiere conocer un par de trucos que marcan la diferencia. Si quieres aprender cómo hacer sepia a la plancha fácil, aquí tienes una guía completa que sigue el estilo de Arguiñano: directo, sabroso y sin complicaciones.

Sepia Arguiñano paso a paso

Secar bien la sepia

Uno de los consejos más repetidos por Arguiñano es secar la sepia muy bien antes de cocinarla. La humedad excesiva provoca que se cueza en lugar de dorarse. Colócala entre varias capas de papel absorbente hasta que quede completamente seca.

Preparar el majado de ajo y perejil

En un mortero, machaca los ajos con una pizca de sal. Añade perejil picado y un chorrito de aceite de oliva. Este majado aportará aroma y ayudará a que la sepia quede realmente sabrosa.

Calentar la plancha a máxima potencia

La clave para una sepia tierna y jugosa es el contraste de temperatura: plancha bien caliente y cocción rápida. Añade unas gotas de aceite y espera a que esté humeante.

Cocinar la sepia sin moverla

Coloca la sepia en la plancha y no la muevas durante 2–3 minutos. Verás cómo se dora ligeramente. Dale la vuelta y repite el proceso. Evitar manipularla en exceso garantiza que no se endurezca.

Añadir el majado y el toque final

Cuando esté casi hecha, añade el majado de ajo y perejil. Mezcla brevemente para que se impregne bien, y rocía con un poco de jugo de limón. Si deseas un toque diferente, prueba con una pizca de pimentón dulce justo antes de retirarla del fuego.

Este es el auténtico sepia Arguiñano paso a paso, fácil y con un resultado espectacular.

