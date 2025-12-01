Recetas de pescado y marisco

Receta de sepia a la plancha al estilo Karlos Arguiñano, tierna y jugosa

Receta de sepia
Ración de sepia a la plancha.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Prepara la sepia a la plancha de Karlos Arguiñano, una receta mediterránea rápida, tierna y deliciosa.

La sepia es uno de los clásicos de la cocina vasca y mediterránea, y pocas recetas son tan sencillas y deliciosas como la sepia a la plancha receta que populariza Karlos Arguiñano. Este plato destaca por su sencillez, su sabor marino limpio y la textura perfecta cuando se cocina correctamente. Lograr una sepia tierna y jugosa no es complicado, pero sí requiere conocer un par de trucos que marcan la diferencia. Si quieres aprender cómo hacer sepia a la plancha fácil, aquí tienes una guía completa que sigue el estilo de Arguiñano: directo, sabroso y sin complicaciones.

Ingredientes para 2 personas

  • 2 sepias medianas limpias (preferiblemente frescas)
  • 2 dientes de ajo
  • Perejil fresco picado
  • Zumo de medio limón
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta
  • Una pizca de pimentón dulce (opcional)
    Esta es una auténtica receta mediterránea de sepia, con ingredientes básicos y un aliño tradicional que potencia su sabor sin enmascararlo.

    Sepia Arguiñano paso a paso

    Secar bien la sepia

    Uno de los consejos más repetidos por Arguiñano es secar la sepia muy bien antes de cocinarla. La humedad excesiva provoca que se cueza en lugar de dorarse. Colócala entre varias capas de papel absorbente hasta que quede completamente seca.Recetas con sepia

    Preparar el majado de ajo y perejil

    En un mortero, machaca los ajos con una pizca de sal. Añade perejil picado y un chorrito de aceite de oliva. Este majado aportará aroma y ayudará a que la sepia quede realmente sabrosa.

    Calentar la plancha a máxima potencia

    La clave para una sepia tierna y jugosa es el contraste de temperatura: plancha bien caliente y cocción rápida. Añade unas gotas de aceite y espera a que esté humeante.

    Cocinar la sepia sin moverla

    Coloca la sepia en la plancha y no la muevas durante 2–3 minutos. Verás cómo se dora ligeramente. Dale la vuelta y repite el proceso. Evitar manipularla en exceso garantiza que no se endurezca.

    Añadir el majado y el toque final

    Cuando esté casi hecha, añade el majado de ajo y perejil. Mezcla brevemente para que se impregne bien, y rocía con un poco de jugo de limón. Si deseas un toque diferente, prueba con una pizca de pimentón dulce justo antes de retirarla del fuego.

    Este es el auténtico sepia Arguiñano paso a paso, fácil y con un resultado espectacular.

    Ideas para acompañarla en un menú festivo

    Aunque esta receta es perfecta como plato principal cualquier día, también encaja muy bien en mesas especiales. De hecho, puedes combinarla con diferentes entrantes o guarniciones si estás preparando una cena más completa.

    Ideas para organizar un menú completo

    La sepia a la plancha puede integrarse sin problemas en un menú festivo equilibrado. Por ejemplo, puedes empezar con un aperitivo ligero, seguir con esta receta y terminar con un postre casero. Aquí tienes varias fuentes de inspiración:

    Siguiendo estos trucos podrás disfrutar de una sepia tierna y jugosa, perfecta tanto para una cena rápida como para un menú especial. Y si la acompañas con algunos de los entrantes enlazados, tendrás una mesa completa y lista para triunfar.

