La razón por la que debes añadir hierbabuena al cocido: vas a alucinar con lo que pasa

A la hora de cocinar nuestros platos más auténticos, hay un truco que sorprende, añadir hierbabuena al cocido. No ha todo el mundo le gusta y quizás puede parecer que no combinan ambos sabores, pero, nada más lejos de la realidad. Lo que llega en estos días es un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de empezar a pensar con una serie de novedades destacadas que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de saber la forma de preparar uno de los platos más representativos de nuestra cocina de invierno. En concreto, vamos a poder conseguir en primera persona un buen básico que, sin duda alguna, vamos a destapar en estas próximas jornadas. Es importante conocer los secretos de esta delicia que ha acabado siendo uno de los más demandados en los restaurantes. Un buen cocido requiere de tiempo y esfuerzos, pero, sobre todo, es capaz de darnos algunos detalles que deberemos empezar a tener en consideración, antes que nada. Es hora de saber un poco más qué es lo que podremos conseguir con la ayuda de algunos elementos que sin duda alguna acabarán marcando la diferencia.

Vas a alucinar con lo que pasa

A la hora de preparar un plato de una complejidad que puede acabar siendo la antesala de algo más. Con la ayuda de una serie de peculiaridades que tenemos por delante, conseguiremos un cambio radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Son días de aprovechar al máximo este tipo de elementos que, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales. Por lo que, este tipo de trucos son y serán los mejores que podemos empezar a visualizar, de una forma que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en consideración.

Es momento de poner sobre la mesa un giro radical que será esencial en estos días que tenemos por delante. Un buen cocido tiene como base principal un ingrediente que ponemos en los cócteles, pero en los platos de este tipo también se añade por un detalle que deberemos conocer y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener. Es momento de apostar por el truco de las abuelas que lo cambia todo.

Esta es la razón por la que debes poner hierbabuena en el cocido

Un par de hojas frescas son suficientes para aligerar un poco este cocido que puede resultar pesado. Unos minutos antes de parar el fuego, añade la hierbabuena, le dará al caldo un sabor de lo más fresco y delicioso, justo lo que necesitas para disfrutarlo en primera persona.

Te proponemos una receta de cocido que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas y que quizás hasta ahora no hubieras ni imaginado.

Ingredientes:

300 gramos de garbanzos

400 gramos de morcillo de ternera

200 gramos de tocino

150 gramos de gallina

2 chorizos frescos

1 morcilla de cebolla

2 huesos de rodilla de ternera

2 huesos de espinazo de cerdo salado

150 gramos de fideos

500 gramos de repollo

2 zanahorias

3 patatas

3 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Cómo preparar el cocido madrileño:

Remojar los garbanzos la noche anterior con suficiente agua. Al día siguiente escurrir y reservar. Verter en una olla grande 2 litros de agua y agregar sal. Poner en esta olla las carnes, los huesos y el tocino. Una vez que comience a hervir formará una espuma que hay que retirar, y es cuando se deben agregar los garbanzos, envueltos en una malla para retirarlos con facilidad una vez que estén cocidos. Cocinar de una a dos horas a fuego medio. Cocinar en otro cazo el repollo; una vez que esté listo trocear y saltear en una sartén con un chorrito de aceite y una pizca de sal. En otra cacerola cocinar las morcillas y los chorizos. Reservar. Pelar y trocear las zanahorias y las patatas y añadir al cocido cuando falte media hora para retirarlo del fuego. Cortar los dientes de ajo en rodajas finas y sofreír en una sartén con un chorrito de aceite; luego incorporar al cocido. Rectificar de sal. Retirar del caldo los garbanzos, las carnes y los huesos y colocar junto a los embutidos. También las verduras a parte. Dejar el caldo. Cuando falten 5 minutos añadir al caldo los fideos. Colocar todos los ingredientes en la mesa para que cada comensal se sirva.

Con este frío seguro que vas a poder descubrir en primera persona lo mejor de un plato tradicional que ahora tendrá otro sabor, mucho más fresco y ligero, aunque en realidad estemos consumiendo una de las joyas de la corona de nuestra gastronomía nacional.