Cabe destacar que es bien conocida, porque da mucho sabor y olor a diversos platos. La hierbabuena es una planta parecida a la menta que no solamente se usa en la cocina, también es un buen remedio para tratar y reducir diversas afecciones relacionadas con nuestro cuerpo y organismo.

Ahora bien, cuando se trata de algo que precisa de ir al médico, entonces hay que dejarse examinar por el especialista quien nos dará el tratamiento adecuado.

¿Qué es la hierbabuena?

Recibe varios nombres, pues la hierbabuena también se denomina menta o sándalo y ofrece muchos beneficios para tu salud. Crece tanto de forma vertical y arbustiva como rastrera y horizontal, siendo muy fácil su propagación.

Sus bondades y beneficios

Gran cantidad de vitaminas y minerales

El nombre científico de la hierbabuena es Mentha Spicata, sus tallos pueden alcanzar los 30 cm de altura. Se dice que es una planta “curativa” porque posee compuestos químicos naturales que pueden llegar a tener efectos bien destacados para el bienestar de nuestro organismo.

Si se trata de destacar sus nutrientes, cuenta con minerales y vitaminas, tales como vitamina A, hierro, magnesio, fibra y folato.

Mejora en la digestión

Entre otros, es de señalar que la hierbabuena suele aliviar aquellos problemas relacionados con el estómago. Es decir, que mejora la digestión y nos ayuda a regular nuestro intestino. Esto es acabar o bien aliviar los gases, las náuseas, la distensión abdominal y los cólicos.

Reduce determinados problemas respiratorios

Se suele usar para tratar las congestiones nasales, especialmente los resfriados y otras enfermedades respiratorias de las vías superiores.

Reduce los dolores de cabeza

Entre otros, también ayuda a reducir el dolor de cabeza, y esto puede ser por su acción vasodilatadora que es capaz de activar la circulación. Además tiene la propiedad de actuar como analgésico y antiinflamatorio.

Contra el mal de aliento

Quienes suelen padecer de mal aliento tras la ingesta de comidas pesadas, o como consecuencia de inconvenientes digestivos o bucales, tienen en la hierbabuena una gran compañera, porque es un perfecto remedio natural de alta efectividad por su acción refrescante.

Contra la irritación de la piel

Esta hierba se convierte en una aplicación tópica que también es elogiada por su idoneidad contra la irritación de la piel, ya sea a causa de quemaduras solares, de picaduras de diferentes especies de insectos, o por erupciones como las que provocan las plantas venenosas.

Actividad antioxidante

Entre otros, la hierbabuena también ayuda en aquel proceso de oxidación celular, así ayuda en la inflamación y actúa como antioxidante natural para diversos problemas.

Masajes y aromaterapia

Además, la hierbabuena suele ser realmente usada para realizar masajes, gracias al poder de la aromaterapia. el aceite esencial. Ofrece también alivio a los dolores musculares.

Contraindicaciones de la hierbabuena

La hierbabuena o el mentol tienen determinadas contraindicaciones de igual forma que lo tienen muchas otras plantas, por esto hay que ir con precaución.

En un inicio no se recomienda a los niños ni bebés, y si nos pasamos en su ingesta entonces podemos tener náuseas y heces blandas.

Además debemos pensar que hay personas alérgicas a determinadas plantas, como es el caso de la hierbabuena.

Tampoco se recomienda en embarazadas porque puede estimular el flujo sanguíneo uterino.

Ventajas

Reduce los problemas relacionados con las vías respiratorias

Disminuye el dolor de cabeza

Reduce la ansiedad

Alivia el mal aliento

Va bien contra ciertas irritaciones de la piel

Desventajas

No es una buena hierba para determinados grupos de la población, como embarazadas y niños.

Puede producir ciertas alergias

Contraindicada para quienes tienen patologías como úlceras estomacales o intestinales.

La obtenemos de diversas maneras

Su presentación es variada porque la obtenemos de manera natural, a través de la planta, en forma de helados o chicles, medicamentos, cosmética y hasta caramelos.

Entonces, nada mejor que beneficiarnos de ella directamente usando las hojas o extractos secos que son ideales para preparar tés.

Por otro lado, y en el aspecto farmacéutico, se usa especialmente como aceite esencial. En forma de medicamentos o remedios naturales.

Y en forma de cremas y cosméticos, pues ofrece beneficios para nuestra piel y no debemos dejar de desmerecerla. Pero si nuestra dermis es algo sensible, basta con preguntar antes si la podemos aplicar directamente para no sufrir problemas de alergia.