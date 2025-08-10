Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un amplio estudio liderado por investigadores del Fred Hutchinson Cancer Center (Estados Unidos) ha revelado que las mujeres posmenopáusicas con una mayor circunferencia de cintura presentan un mayor riesgo de mortalidad, independientemente de su índice de masa corporal (IMC). Los resultados, publicados en la revista Annals of Internal Medicine, refuerzan la recomendación de incluir esta medición como complemento al IMC en la evaluación del riesgo cardiometabólico.

El análisis incluyó a 139.213 mujeres posmenopáusicas de entre 50 y 79 años, participantes en el estudio Women’s Health Initiative, una investigación multicéntrica iniciada entre 1993 y 1998 y con seguimiento hasta 2021. Según los autores, incorporar umbrales de circunferencia de cintura específicos para cada categoría de IMC permite mejorar, aunque sea de forma modesta, la predicción del riesgo de mortalidad en esta población.

Tres cohortes y modelos de riesgo

Las participantes se dividieron en tres cohortes:

Cohorte de desarrollo (67.774 mujeres)

Cohorte de validación 1 (48.335 mujeres, con alta prevalencia de sobrepeso u obesidad)

Cohorte de validación 2 (23.104 mujeres de centros geográficamente diversos)

A partir de estos datos, se desarrollaron tres modelos para predecir el riesgo de mortalidad:

Modelo básico de mortalidad

Modelo de mortalidad + IMC

Modelo de mortalidad + IMC + umbrales de circunferencia de cintura específicos del IMC (modelo IMC-CC)

Las categorías de IMC incluyeron peso normal, sobrepeso y obesidad en tres grados (clase 1 a 3). Cada una se estratificó utilizando umbrales de circunferencia de cintura establecidos en 80, 90, 105, y 115 cm, respectivamente. Se observó que casi todas las mujeres con obesidad de grado 2 o 3 superaban los 88 cm de cintura, valor que actualmente se considera el umbral de riesgo para mujeres, sin diferenciar el IMC.

Riesgo elevado en mujeres con cintura más amplia

Tras aplicar la estratificación, los investigadores detectaron que el riesgo de mortalidad era mayor en las mujeres de cualquier categoría de IMC que presentaban una circunferencia de cintura superior a los umbrales establecidos, en comparación con aquellas con medidas normales. Sorprendentemente, también se encontró que mujeres con peso normal o sobrepeso, pero con una cintura grande, tenían un riesgo de mortalidad similar al de mujeres con obesidad de grado 1 y cintura normal.

Implicaciones clínicas

Estos hallazgos respaldan las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis (IAS) y la Cátedra Internacional de Riesgo Cardiometabólico (ICCR), que abogan por complementar el IMC con la medición de la circunferencia de cintura para identificar fenotipos de obesidad con mayor riesgo para la salud.

En definitiva, el estudio sugiere que las guías clínicas deberían actualizarse para incorporar este indicador en las evaluaciones rutinarias, ya que podría ofrecer una visión más precisa del riesgo real de enfermedades y mortalidad en mujeres posmenopáusicas.