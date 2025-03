Fact checked

Expertos coinciden en que la obesidad «mata» y es «un fracaso social», pero que no sólo hay que centrarse en prevenirla, sino en el tratamiento, según se ha constatado en el transcurso de la celebración de una mesa redonda titulada «La obesidad no es sólo un problema estético: enfermedades asociadas a la obesidad», celebrada en el marco de la V Jornada de OKSALUD bajo el título Revolución en la pérdida de peso: los nuevos tratamientos que están cambiando la forma de abordar la obesidad.

Reunidos este jueves en el Auditorio MD Anderson Cancer Center de Madrid el director de la Cátedra del corazón y Longevidad y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, el Dr. Manuel de la Peña; la jefe de equipo de Endocrinología y Nutrición del Hospital Ruber Internacional QuirónSalud, la Dra. Susana Monereo Mejías; el director de la Unidad de Obesidad del Hospital Universitario HM Montepríncipe, el Dr. Antonio Torres; y el responsable de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética de MD Anderson Cancer Center Madrid – Hospiten, el Dr. Pedro Robledo, han hecho hincapié en el tratamiento, en la cirugía bariátrica, como la manera eficaz y segura de evitar otros trastornos asociados, más allá de la prevención.

La mesa redonda, moderada por la periodista Beatriz Muñoz, directora de OKSALUD, ha arrancado bajo la pregunta de por qué la obesidad no se considera una enfermedad y por qué no hay una estrategia clara. En este sentido, la doctora Susana Monereo Mejías ha explicado que hay que dejar bien claro que la obesidad no es un problema estético sino de salud y ha constatado que hay dos errores en cuanto a la estrategia que se sigue hoy en día: el primero es que sólo se habla de prevención y eso no es suficiente, hay que tratar al paciente. El segundo error, es que se han centrado en la población infantil y es una enfermedad multidisciplinar que afecta a personas de todas las edades. «La estrategia tiene que ser algo más que prevención y centrada en niños, hay mucho más, de hecho, la obesidad empieza antes de nacer».

A su entender, el fracaso actual está en que no hay planes estratégicos que comprendan estos dos aspectos tanto en niños como en adultos y que se reconozca como una enfermedad. «Todos estamos de acuerdo en que también es un problema estético, tratar las dos cosas es más beneficioso. No puede ser que media sociedad esté centrada en no comer y la otra media se pase la vida comiendo. Con todo, la doctora Monereo aboga por ponernos las pilas» desde todos los sectores, desde los especialistas, a los periodistas porque «la obesidad nos afecta a todos, nadie está libre de la enfermedad».

Por su parte, el doctor Manuel de la Peña ha puesto de manifiesto que «el paciente con obesidad no se siente vulnerable» y ha puesto este dato sobre la mesa: en 2035, el 50% de las personas en el mundo serán obesas. Tras explicar los factores de riesgo cardiovascular asociados a la obesidad, el director de la Cátedra del corazón y Longevidad ha redundado en la idea de su colega: «La prevención es importante, pero si no tratamos no conseguimos nada».

El cardiólogo ha puesto como ejemplo al Papa, a quien, ha dicho, «le sobran kilos» y del que ha diagnosticado que la base de su estado actual -insuficiencia respiratoria, apnea del sueño, etc.- es la obesidad. «La obesidad es ponerles una camisa de fuerza» a las complicaciones cardiacas, vasculares y renales asociadas a ella.

Tratamientos y perfiles de paciente

El doctor Antonio Torres también ha convenido en que «la obesidad mata» y ha recalcado que «tenemos que tratarla de forma multidisciplinar». Beatriz Muñoz ha planteado que uno de los pilares del tratamiento de la obesidad es la cirugía bariátrica y le ha pedido que explique quién es candidato a ese tratamiento quirúrgico. En este sentido, el especialista ha explicado que, tal y como indican los últimos estudios e instituciones más relevantes, todo paciente con un Índice de Masa Corporal (IMC) por encima de 30 y enfermedades asociadas tiene que recurrir a la cirugía para curarse. Y ha añadido: «Con un IMC por encima de 35 ya no tiene que tener comorbilidades, hay que operar; y lo mismo con más de 40, que ya se considera un grado de obesidad 4, y hay que operar sí o sí».

En cuanto al tipo de intervención que hay que aplicar a cada paciente, el doctor ha declarado: «Cada paciente debe decidir su tipo de intervención consensuado con su médico, tiene que ser un abordaje personalizado y multidisciplinar tratando aspectos como la dieta, el ejercicio, la medicación y la cirugía». En este punto, ha mencionado distintos tipos de intervenciones, como la reducción de estomago, el bypass, etc. y ha resaltado que cada paciente es uno y hay que evaluar la cirugía que se le aplica. «Operarse de obesidad es muy seguro, más que operarse de la cadera o de urgencias de la vesícula, es una cirugía super segura y eficaz», ha hecho hincapié.

¿Por qué no tratamos adecuadamente a los pacientes con obesidad,? se ha

preguntado el Dr. Torres, quien, a renglón seguido ha respondido que porque no está considerada como una enfermedad. A su juicio, hay que hacer una defensa activa para conseguir que sea catalogada como tal. “Teniendo toda la información que tenemos sabemos que la obesidad mata y debe ser tratada”, ha insistido.

Nueva investigación de cáncer de próstata

El Dr. Pedro Robledo ha puesto sobre la mesa un tema de gran relevancia: la relación entre obesidad y cáncer de próstata. Y es que durante la sesión se ha presentado el proyecto OBESPORTA, desarrollado en el Anderson Cancer Center de Madrid, que investiga el impacto del exceso de peso en pacientes de nuevo diagnóstico. Uno de los hallazgos más preocupantes es que el 82% de los pacientes analizados se encontraban en un rango de obesidad, lo que sugiere una estrecha conexión entre el peso y la progresión de la enfermedad.

Más allá del impacto en el tratamiento oncológico, mediante este estudio se evidenció un problema de percepción en la población: muchos pacientes consideran que su alimentación es saludable cuando en realidad no lo es. Se identificó que el desconocimiento sobre hábitos alimentarios adecuados y la falta de conciencia sobre el propio peso dificultan la prevención y el manejo de obesidad.

Proyectos como OBESPROTA y la iniciativa complementaria Tu Peso, Tu Salud permiten evaluar de forma rápida la condición nutricional de quienes acuden al hospital y son clave para generar conciencia y fomentar cambios en el estilo de vida.

Cambio de hábitos

En este punto, la moderadora se ha adentrado en cómo podemos empezar el cambio de hábitos para luchar contra la obesidad. La Dra. Monereo ha considerado que «la educación es básica» y ha criticado el que en el colegio los niños tengan unos menús «perfectos» y llegue el fin de semana y el padre les premie en el burguer.

«Hay que enseñar a utilizar bien las plataformas de reparto de comida. Los adolescentes tienen acceso a pizzas, hamburguesas a las tres de la mañana, por ejemplo. La educación sobre obesidad y alimentación es básica», ha insistido y ha concluido diciendo que «hay que empezar antes a educar de manera transversal, a hijos, padres, adolescentes” porque “todo el mundo está en riesgo, a todas las edades».

A continuación, el Dr. de la Peña ha lamentado que «es una pena lo que está pasando en España», teniendo los mejores productos frescos, aceite de oliva y verduras y que la población consuma «comida mala y grasas saturadas». «Parece como si hubiera una cierta adicción, y cambiar un hábito insano por uno sano es muy complicado. Hay que convencer a un paciente para que lo haga y es casi imposible», ha clamado, y ha puesto como ejemplo un estudio en personas centenarias mediante el que se ha comprobado que siempre son personas flacas.

En el transcurso de la mesa redonda se ha reiterado que la obesidad mata y es

evitable. «Las personas operadas cambian sus hábitos y su vida 180ª. Les cambia el gusto y optan por la comida saludable», ha declarado el Dr. Antonio Torres, quien también ha coincido en que si se trata la obesidad de una manera multidisciplinar, se pueden cambiar los hábitos. «El objetivo a conseguir es que todos comamos sano, y esto es muy complicado. La obesidad es una enfermedad crónica pero tenemos armas muy potentes para tratarla».

Opciones saludables

«Cada vez tenemos más opciones y más fáciles de acceder para comer algo no

saludable», ha proclamado el Dr. Pedro Robledo, quien ha instado a la industria alimentaria a reaccionar y buscar alternativas, participando en la prevención y en la salud. Así, ha instado a centrarse en la publicidad de los alimentos porque «no se ven anuncios de comida saludable».

El doctor Torres ha puesto de manifiesto que la obesidad es un problema transversal entre las especialidades médicas. «Toda la sociedad médica sabe que existe este problema», ha confesado y ha puesto como ejemplo que «muchos pacientes con obesidad vienen derivados de Ortopedia para cambiarse la cadera, la rodilla, pero no podemos hacerlo hasta que bajen de peso». «Lo mismo ocurre -ha añadido- con los neúmologos con pacientes con apnea del sueño, con los cardiólogos, etc. Hay que concienciar a la sociedad médica de la importancia de frenar y tratar la obesidad».

«Todo sería más simple si se tratara la obesidad adoptando el modelo oncológico actual. Aplicar todo un proceso previo y post operatorio con un seguimiento constante y multidisciplinar a lo largo de la vida», ha concluido sobre esta cuestión. Para el Dr. de la Peña, uno de los mayores problemas que se encuentran los doctores a la hora de tratar a los pacientes con obesidad es que «el paciente obeso no tiene percepción de que su peso sea un problema; no se siente vulnerable, pero necesita concienciarse de que hay una amenaza seria para su salud y es difícil que lo perciba».

Por último, en esta mesa redonda se ha mostrado el estigma social que sufren las personas obesas. Sobre esta cuestión, la Dra. Monereo ha dicho que parece que cada obeso llevara una marca que les discrimina, como la de los esclavos antiguamente, tiene claro que el paciente obeso sí se siente discriminado: «La obesidad te elige a ti y no al revés, hay un componente genético. Es un sufrimiento terrible. Hay que tratar la obesidad y hoy en día tenemos tratamientos para ello», ha concluido.