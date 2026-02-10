Migas de coliflor en Thermomix: receta fácil y saludable

Si te apetece comer rico, cuidarte un poco y no pasar media mañana en la cocina, las migas de coliflor en Thermomix son una opción top. Esta receta es una versión más ligera de las migas de toda la vida, pero sin pan y con mucha menos culpa. La coliflor, bien trabajada, queda con una textura muy parecida y absorbe genial los sabores. Además, usando la Thermomix todo se hace más rápido y sin apenas ensuciar.

Qué son las migas de coliflor y por qué merece la pena hacerlas

Las migas de coliflor no son más que coliflor triturada y salteada hasta que queda suelta, doradita y llena de sabor. Es una forma diferente y bastante divertida de comer verdura sin sentir que estás “a dieta”. Lo bueno es que sacian bastante y puedes adaptarlas a lo que tengas en la nevera. Hacerlas en Thermomix facilita mucho el proceso porque consigues una textura uniforme sin esfuerzo y controlas mejor la cocción. Además, al no llevar pan, son ideales si sigues una alimentación baja en hidratos o simplemente quieres aligerar tus comidas sin renunciar a platos tradicionales.

Ingredientes básicos y opciones para personalizarlas

La base es sencilla: una coliflor fresca, aceite de oliva virgen extra, ajo, sal y pimentón. A partir de ahí, puedes tunear la receta como más te guste. Si quieres algo más completo, añade jamón, bacon, huevo o incluso una versión vegetal con setas o tofu. La coliflor es muy agradecida y combina con casi todo. Si te gusta esta verdura, puedes probar otras recetas diferentes, como la Coliflor rebozada para cuando te apetezca algo más crujiente, o usarla como base de platos más suaves y reconfortantes.

Cómo preparar migas de coliflor en Thermomix sin complicarte

Empieza lavando bien la coliflor y cortándola en ramilletes. Ponlos en el vaso de la Thermomix y tritura unos segundos a velocidad media hasta que tenga aspecto de migas. Reserva. Añade al vaso un chorrito de aceite y los ajos, y sofríe unos minutos. Incorpora la coliflor triturada, sal y pimentón, y cocina removiendo para que pierda el agua poco a poco. Este paso es clave para que no quede apelmazada. Cuando veas que está suelta y ligeramente dorada, añade los extras que hayas elegido. Ajusta de sal y listo para servir.

Con qué acompañarlas y cómo variar la receta

Estas migas funcionan genial tanto solas como acompañadas. Puedes servirlas con un huevo a la plancha, con carne o como guarnición de pescado. Si te apetece algo más suave, la coliflor también queda espectacular en recetas de cuchara como la Crema de coliflor, puerro y azafrán. Para los días de calor, incluso puedes cambiar totalmente el chip y probar una Ensalada de coliflor cruda, fresca y muy fácil de preparar. Así no te aburres y sacas partido a la misma verdura de mil formas.

Trucos para que queden sueltas y con buen sabor

El mayor truco es la paciencia. La coliflor tiene mucha agua, así que hay que dejar que se evapore poco a poco. Usa fuego medio y remueve de vez en cuando. No te pases con el aceite, pero tampoco te quedes corto. Ajusta las especias a tu gusto y prueba antes de servir. Con estos consejos, las migas de coliflor en Thermomix te quedarán riquísimas y repetirás seguro.

Información nutricional

Tiempo de preparación: unos 20–25 minutos.

Porciones: 2–3 personas.

Información nutricional: alrededor de 180–220 kcal por ración.

Tipo de cocina: casera y saludable.

Tipo de comida: plato principal ligero o acompañamiento.