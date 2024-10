Este gratinado de coliflor con queso cambiará la forma en que ves las verduras

El gratinado de coliflor con queso no solo parece un plato gourmet, sino que definitivamente lo es, por su apariencia, elegante presencia y sabor incomparable, que realmente puede hacer cambiar de opinión a aquellos que siguen viendo las verduras como simples acompañantes de la carne, el pollo y el pescado. La coliflor no goza de la mala fama del brócoli, que aún persiste especialmente en el sector infantil de la población, pero tampoco goza del fervor popular que parece rodear a las patatas, los pimientos o el tomate. Solo hay que agregar queso a la coliflor y meterlo un rato en el horno para hacer cambiar a cualquiera su opinión sobre esta deliciosa col.

La coliflor es una variedad de col y por lo tanto pariente muy cercana del repollo, el brócoli, la col rizada (kale), la lombarda y las coles de Bruselas, entre otros, y se distingue principalmente por su llamativo color blanco. Es una hortaliza originaria del Mediterráneo Oriental, donde fue creada a partir de otras coles y donde inicialmente se utilizaba como medicina, para tratar diarreas y dolores de cabeza y que, al ser adoptada por los agricultores romanos, se extendió por toda Europa. Este gratinado no es un plato complicado, no lleva muchos ingredientes y se puede tener listo en menos de 50 minutos, aunque siempre da la impresión de haber dado más trabajo, lo que no deja de ser otro punto a su favor.

Ingredientes:

1 coliflor

2 huevos

100 gramos de queso emmental rallado

C/n queso parmesano rallado

125 ml de leche

Orégano

Nuez moscada

Pimienta negra molida

Sal

Cómo preparar el gratinado de coliflor con queso:

Dividir la coliflor en arbolitos o ramilletes y cocer en una cacerola con poca agua y una pizca de sal. Dejar hervir unos 4 minutos. Siempre es interesante, a la hora de cocinar verduras y hortalizas, que consigamos el punto al dente. Es decir, que no nos pasemos demasiado de cocción, porque la textura ya no tendrá tanto encanto. Precalentar el horno a 180°C. En un cuenco batir los huevos junto con la leche, y una vez que se tenga una mezcla uniforme agregar el queso emmental. En una fuente para hornear colocar la coliflor y espolvorear con orégano, nuez moscada y pimienta. Bañar con la mezcla de queso, huevos y leche, y espolvorear por encima queso parmesano al gusto. Si se prefieren otros quesos que no sean el emmental y el parmesano, incluso usando quesos veganos, no hay problema en la sustitución. Hornear a 180° durante 15 minutos y servir caliente.

Información nutricional: 945 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Prepara este delicioso gratinado de coliflor con queso y sorprende a tu familia e invitados con un plato principal que está a la altura de cualquier otro plato con pollo, carne o pescado. Puedes gratinar la coliflor con otros quesos que sean de tu preferencia.