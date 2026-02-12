Mermelada de arándanos sin azúcar: receta saludable
Mermelada de arándanos sin azúcar: receta fácil y saludable, perfecta para desayunos y postres.
Mermelada de maracuyá casera
Mermelada de tomates verdes
Mermelada de kumquat casera
Si te gusta experimentar con mermeladas caseras, quizá ya hayas probado propuestas distintas como la Mermelada de papaya casera, con un toque tropical muy agradable, o incluso la delicada Mermelada de rosas casera, perfecta para quienes disfrutan de sabores más aromáticos y originales. En este caso, vamos a centrarnos en una versión sencilla, equilibrada y sin azúcar añadido.
Ingredientes
-
500 g de arándanos frescos o congelados
-
2–3 cucharadas de eritritol o edulcorante al gusto (opcional)
-
El zumo de medio limón
-
1 cucharada de semillas de chía (opcional, para espesar)
La clave está en la calidad de la fruta. Si encuentras arándanos bien maduros, el resultado será mucho más intenso y naturalmente dulce.
Paso a paso: sin complicaciones
Preparar la fruta
Si usas arándanos frescos, lávalos bien y revisa que estén firmes. Si son congelados, puedes utilizarlos directamente sin necesidad de descongelar previamente.
Por la preparación en un cazo amplio junto con el zumo de medio limón. El limón no solo aporta frescura, equilibra los sabores y mejora la conservación.
Cocinar a fuego medio
Cocina con el cazo a fuego medio y deja que los arándanos tomen calor. Poco a poco verás cómo liberan sus jugos y empiezan a ablandarse.
Ajustar el dulzor
Prueba la mezcla. Puede que te sorprenda lo dulce que resulta sin necesidad de añadir nada más. Si prefieres un toque extra, incorpora eritritol o el edulcorante que suelas usar. Añádelo poco a poco y prueba hasta encontrar el punto que más te guste.
Si prefieres una versión completamente natural, puedes omitir este paso.
Espesar sin azúcar
La mermelada tradicional suele espesar gracias al azúcar, pero aquí utilizamos otro recurso: las semillas de chía. Añade una cucharada y remueve bien. En pocos minutos absorberán parte del líquido y aportarán una textura más densa.
Otra opción es prolongar un poco la cocción para que reduzca de manera natural.
Textura final
Si te gusta una mermelada más fina, puedes triturarla ligeramente con una batidora. Si prefieres encontrar pequeños trozos de fruta, déjala tal cual.
Cuando tenga la consistencia deseada, retira del fuego y deja templar antes de envasar.
Ideas para disfrutarla
Esta mermelada es muy versátil y combina con multitud de preparaciones:
-
Sobre tostadas integrales en el desayuno
-
Mezclada con yogur natural o griego
-
Como topping para avena o porridge
-
Relleno de bizcochos caseros
-
Acompañando quesos frescos o semicurados
Si eres fan de los sabores más ácidos, también puedes alternar con una Mermelada de limón casera, que aporta un contraste diferente y muy refrescante.
Información suplementaria
Tiempo de preparación:
5 minutos de preparación + 20 minutos de cocción aproximada.
Porciones:
Un frasco mediano, equivalente a unas 8–10 raciones.
Información nutricional aproximada (receta completa sin edulcorante):
Entre 285 y 300 calorías en total, procedentes principalmente de los azúcares naturales de los arándanos.
Cada ración puede aportar alrededor de 30–40 calorías.
Tipo de cocina:
Cocina saludable y casera.
Tipo de comida:
Desayuno, merienda o complemento para postres.
