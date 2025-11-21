Crema de zanahoria en Thermomix: receta ligera y reconfortante
Una crema de zanahoria suave y saludable hecha en Thermomix. Ideal para cenas ligeras y nutritivas.
El puré de zanahorias es uno de esos platos sencillos que siempre funcionan. Aporta suavidad, calidez y un sabor agradable que invita a repetir. Además, es una magnífica manera de aprovechar verduras y preparar una cena rápida sin complicaciones. Si tienes Thermomix, el proceso se vuelve todavía más directo. En esta receta te explicamos cómo hacer crema de zanahoria en Thermomix, una elaboración que cualquiera puede preparar, incluso si no tiene mucha experiencia en la cocina.
A lo largo del texto encontrarás una receta fácil de puré de verduras casero con Thermomix que prioriza el sabor y la textura. También descubrirás cómo obtener una auténtica crema de zanahoria casera usando Thermomix, con ese punto reconfortante que recuerda a la cocina de siempre. Hemos preparado una guía para hacer crema de zanahoria en Thermomix clara, ordenada y pensada para quienes buscan precisión sin perder la libertad de ajustar aromas y consistencia. El resultado será una crema de zanahoria suave con Thermomix, ideal para servir como entrante, para calentar el cuerpo en un día frío o simplemente para disfrutar de algo ligero antes de dormir.
Ingredientes
Opcional: cúrcuma, jengibre o comino para perfumar la crema
Preparación: Thermomix: preparar crema de zanahoria paso a paso
- Preparar el sofrito
Introduce la cebolla y el puerro en el vaso. Tritura unos segundos para picarlos y añade el aceite. Sofríe durante unos minutos para que las verduras se ablanden y desprendan aroma. Este inicio es esencial para dar profundidad a una buena crema de zanahoria tradicional con Thermomix.
- Incorporar las verduras principales
Añade las zanahorias en rodajas y la patata. Tritura ligeramente para que todo quede más uniforme y la cocción sea más rápida.
- Cocción
Vierte el caldo o el agua, ajusta la sal y la pimienta y deja que la mezcla cueza hasta que las verduras estén tiernas. La Thermomix se encarga de mantener una temperatura estable, así que no tendrás que vigilar el proceso.
- Triturar
Cuando termine la cocción, permite que la crema pierda un poco de calor. Después, tritura hasta obtener una textura fina. Aquí puedes decidir si prefieres una crema más espesa o más ligera.
- Acabado final
Si te gustan las cremas más cremosas, añade un pequeño chorrito de nata o leche evaporada. Si buscas una versión más ligera, simplemente ajusta el caldo. También puedes añadir una pizca de especias para darle un toque personal.
Es una propuesta humilde, saludable y siempre apetecible. También puedes hacer un rico puré de boniato.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4 raciones
Información nutricional: alrededor de 110 a 130 calorías por ración
Tipo de cocina: casera
Tipo de comida: entrante o plato ligero