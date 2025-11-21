Crema de zanahoria en Thermomix: receta ligera y reconfortante

El puré de zanahorias es uno de esos platos sencillos que siempre funcionan. Aporta suavidad, calidez y un sabor agradable que invita a repetir. Además, es una magnífica manera de aprovechar verduras y preparar una cena rápida sin complicaciones. Si tienes Thermomix, el proceso se vuelve todavía más directo. En esta receta te explicamos cómo hacer crema de zanahoria en Thermomix, una elaboración que cualquiera puede preparar, incluso si no tiene mucha experiencia en la cocina.

A lo largo del texto encontrarás una receta fácil de puré de verduras casero con Thermomix que prioriza el sabor y la textura. También descubrirás cómo obtener una auténtica crema de zanahoria casera usando Thermomix, con ese punto reconfortante que recuerda a la cocina de siempre. Hemos preparado una guía para hacer crema de zanahoria en Thermomix clara, ordenada y pensada para quienes buscan precisión sin perder la libertad de ajustar aromas y consistencia. El resultado será una crema de zanahoria suave con Thermomix, ideal para servir como entrante, para calentar el cuerpo en un día frío o simplemente para disfrutar de algo ligero antes de dormir.

Ingredientes

600 g de zanahorias peladas

1 cebolla mediana

1 puerro

1 patata pequeña

30 g de aceite de oliva virgen extra

700 ml de caldo de verduras o agua

1 cucharadita de sal

Pimienta al gusto

Opcional: un poco de nata, yogur natural o leche evaporada

Opcional: cúrcuma, jengibre o comino para perfumar la crema

Preparación: Thermomix: preparar crema de zanahoria paso a paso

Preparar el sofrito

Introduce la cebolla y el puerro en el vaso. Tritura unos segundos para picarlos y añade el aceite. Sofríe durante unos minutos para que las verduras se ablanden y desprendan aroma. Este inicio es esencial para dar profundidad a una buena crema de zanahoria tradicional con Thermomix. Incorporar las verduras principales

Añade las zanahorias en rodajas y la patata. Tritura ligeramente para que todo quede más uniforme y la cocción sea más rápida. Cocción

Vierte el caldo o el agua, ajusta la sal y la pimienta y deja que la mezcla cueza hasta que las verduras estén tiernas. La Thermomix se encarga de mantener una temperatura estable, así que no tendrás que vigilar el proceso. Triturar

Cuando termine la cocción, permite que la crema pierda un poco de calor. Después, tritura hasta obtener una textura fina. Aquí puedes decidir si prefieres una crema más espesa o más ligera. Acabado final

Si te gustan las cremas más cremosas, añade un pequeño chorrito de nata o leche evaporada. Si buscas una versión más ligera, simplemente ajusta el caldo. También puedes añadir una pizca de especias para darle un toque personal.

Es una propuesta humilde, saludable y siempre apetecible. También puedes hacer un rico puré de boniato.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 raciones

Información nutricional: alrededor de 110 a 130 calorías por ración

Tipo de cocina: casera

Tipo de comida: entrante o plato ligero