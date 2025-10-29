Cocido madrileño Thermomix: receta completa paso a paso
Aprende a preparar un cocido madrileño en Thermomix, con todos los pasos claros y consejos para un resultado perfecto.
El cocido madrileño es uno de esos platos que huelen a domingo y a casa. Tradicionalmente se hacía al fuego durante horas, con la olla burbujeando lentamente, pero hoy podemos disfrutarlo sin complicaciones gracias a la Thermomix, que mantiene todo su sabor de siempre. Es un plato lleno de historia, perfecto para los días fríos o para reunir a la familia en torno a la mesa. Aunque es tradicional su cocción a fuego muy lento (incluso en fogones tradicionales se tenía de un día para otro cociendo en la lumbre), en la thermomix se obtiene un buen resultado.
Ingredientes
Para 4 personas:
Preparación paso a paso
- Preparar los ingredientes:
Deja los garbanzos en remojo durante 12 horas con un poco de sal. Escúrrelos y resérvalos. Pela y corta la zanahoria, el puerro y la patata en trozos medianos.
- Cocer la carne:
Coloca en el vaso de la Thermomix 1,5 litros de agua junto con el morcillo, el hueso de jamón, el de rodilla y el tocino. Programa 60 minutos, 100 °C, velocidad cuchara, con el cestillo dentro. Así conseguirás un caldo intenso y lleno de sabor.
- Añadir garbanzos y verduras:
Incorpora los garbanzos en el cestillo, junto con el pollo, el chorizo y la zanahoria. En la Varoma coloca el repollo y la patata. Cocina 40 minutos, Varoma, velocidad cuchara.
- Comprobar cocción:
Abre la tapa con cuidado y prueba los garbanzos. Si todavía están un poco duros, cocina 10 minutos más. Cuela el caldo y separa las carnes y las verduras.
- Preparar la sopa (opcional):
Añade al vaso 1 litro del caldo colado y unos 60 g de fideos finos. Programa 10 minutos, 100 °C, velocidad 1. Te quedará una sopa reconfortante, ideal como primer plato.
Cómo servirlo
El cocido madrileño se disfruta en tres vuelcos:
Primero la sopa con fideos, luego los garbanzos con las verduras, y finalmente las carnes. Si quieres darle un toque especial, rehoga el repollo con ajo y pimentón; ese pequeño detalle marca la diferencia.
Consejos útiles
- Si prefieres una versión más ligera, omite la morcilla o el tocino.
- El caldo que sobre se puede congelar y usar para sopas o arroces.
- Añadir una pizca de bicarbonato durante el remojo hace que los garbanzos queden más suaves.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 2 horas (incluyendo cocción)
Porciones: 4
Información nutricional: 750 kcal por porción (3.000 kcal en total)
Tipo de cocina: Española tradicional
Tipo de comida: Plato principal completo
Conclusión
Es un plato que invita a sentarse sin prisa, a disfrutar del sabor de lo sencillo y a compartir un trozo de tradición en cada cucharada.