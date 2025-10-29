Recetas de cuchara

Cocido madrileño Thermomix: receta completa paso a paso

Cocido madrileño
Cocido madrileño Thermomix.
Aprende a preparar un cocido madrileño en Thermomix, con todos los pasos claros y consejos para un resultado perfecto.

El cocido madrileño es uno de esos platos que huelen a domingo y a casa. Tradicionalmente se hacía al fuego durante horas, con la olla burbujeando lentamente, pero hoy podemos disfrutarlo sin complicaciones gracias a la Thermomix, que mantiene todo su sabor de siempre. Es un plato lleno de historia, perfecto para los días fríos o para reunir a la familia en torno a la mesa. Aunque es tradicional su cocción a fuego muy lento (incluso en fogones tradicionales se tenía de un día para otro cociendo en la lumbre), en la thermomix se obtiene un buen resultado.

Ingredientes

Para 4 personas:

  • 300 g de garbanzos secos (en remojo desde la noche anterior)
  • 200 g de carne de morcillo o jarrete
  • 150 g de pollo o gallina
  • 100 g de chorizo
  • 100 g de morcilla (opcional)
  • 1 hueso de jamón
  • 1 hueso de rodilla de ternera
  • 1 trozo pequeño de tocino fresco
  • 1 zanahoria
  • 1 patata mediana
  • 1 puerro y un trozo de repollo
  • Sal al gusto

    • Preparación paso a paso

    1. Preparar los ingredientes:
      Deja los garbanzos en remojo durante 12 horas con un poco de sal. Escúrrelos y resérvalos. Pela y corta la zanahoria, el puerro y la patata en trozos medianos.Garbanzos
    2. Cocer la carne:
      Coloca en el vaso de la Thermomix 1,5 litros de agua junto con el morcillo, el hueso de jamón, el de rodilla y el tocino. Programa 60 minutos, 100 °C, velocidad cuchara, con el cestillo dentro. Así conseguirás un caldo intenso y lleno de sabor.
    3. Añadir garbanzos y verduras:
      Incorpora los garbanzos en el cestillo, junto con el pollo, el chorizo y la zanahoria. En la Varoma coloca el repollo y la patata. Cocina 40 minutos, Varoma, velocidad cuchara.
    4. Comprobar cocción:
      Abre la tapa con cuidado y prueba los garbanzos. Si todavía están un poco duros, cocina 10 minutos más. Cuela el caldo y separa las carnes y las verduras.
    5. Preparar la sopa (opcional):
      Añade al vaso 1 litro del caldo colado y unos 60 g de fideos finos. Programa 10 minutos, 100 °C, velocidad 1. Te quedará una sopa reconfortante, ideal como primer plato.

    Cómo servirlo

    El cocido madrileño se disfruta en tres vuelcos:

    Primero la sopa con fideos, luego los garbanzos con las verduras, y finalmente las carnes. Si quieres darle un toque especial, rehoga el repollo con ajo y pimentón; ese pequeño detalle marca la diferencia.

    Consejos útiles

    • Si prefieres una versión más ligera, omite la morcilla o el tocino.
    • El caldo que sobre se puede congelar y usar para sopas o arroces.
    • Añadir una pizca de bicarbonato durante el remojo hace que los garbanzos queden más suaves.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 2 horas (incluyendo cocción)

    Porciones: 4

    Información nutricional: 750 kcal por porción (3.000 kcal en total)

    Tipo de cocina: Española tradicional

    Tipo de comida: Plato principal completo

    Conclusión

    Es un plato que invita a sentarse sin prisa, a disfrutar del sabor de lo sencillo y a compartir un trozo de tradición en cada cucharada.

