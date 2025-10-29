Cocido madrileño Thermomix: receta completa paso a paso

El cocido madrileño es uno de esos platos que huelen a domingo y a casa. Tradicionalmente se hacía al fuego durante horas, con la olla burbujeando lentamente, pero hoy podemos disfrutarlo sin complicaciones gracias a la Thermomix, que mantiene todo su sabor de siempre. Es un plato lleno de historia, perfecto para los días fríos o para reunir a la familia en torno a la mesa. Aunque es tradicional su cocción a fuego muy lento (incluso en fogones tradicionales se tenía de un día para otro cociendo en la lumbre), en la thermomix se obtiene un buen resultado.

Ingredientes

Para 4 personas:

300 g de garbanzos secos (en remojo desde la noche anterior)

200 g de carne de morcillo o jarrete

150 g de pollo o gallina

100 g de chorizo

100 g de morcilla (opcional)

1 hueso de jamón

1 hueso de rodilla de ternera

1 trozo pequeño de tocino fresco

1 zanahoria

1 patata mediana

1 puerro y un trozo de repollo

Sal al gusto

Preparación paso a paso

Preparar los ingredientes:

Deja los garbanzos en remojo durante 12 horas con un poco de sal. Escúrrelos y resérvalos. Pela y corta la zanahoria, el puerro y la patata en trozos medianos. Cocer la carne:

Coloca en el vaso de la Thermomix 1,5 litros de agua junto con el morcillo, el hueso de jamón, el de rodilla y el tocino. Programa 60 minutos, 100 °C, velocidad cuchara, con el cestillo dentro. Así conseguirás un caldo intenso y lleno de sabor. Añadir garbanzos y verduras:

Incorpora los garbanzos en el cestillo, junto con el pollo, el chorizo y la zanahoria. En la Varoma coloca el repollo y la patata. Cocina 40 minutos, Varoma, velocidad cuchara. Comprobar cocción:

Abre la tapa con cuidado y prueba los garbanzos. Si todavía están un poco duros, cocina 10 minutos más. Cuela el caldo y separa las carnes y las verduras. Preparar la sopa (opcional):

Añade al vaso 1 litro del caldo colado y unos 60 g de fideos finos. Programa 10 minutos, 100 °C, velocidad 1. Te quedará una sopa reconfortante, ideal como primer plato.

Cómo servirlo

El cocido madrileño se disfruta en tres vuelcos:

Primero la sopa con fideos, luego los garbanzos con las verduras, y finalmente las carnes. Si quieres darle un toque especial, rehoga el repollo con ajo y pimentón; ese pequeño detalle marca la diferencia.

Consejos útiles

Si prefieres una versión más ligera, omite la morcilla o el tocino.

El caldo que sobre se puede congelar y usar para sopas o arroces.

Añadir una pizca de bicarbonato durante el remojo hace que los garbanzos queden más suaves.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 horas (incluyendo cocción)

Porciones: 4

Información nutricional: 750 kcal por porción (3.000 kcal en total)

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Plato principal completo

Conclusión

Es un plato que invita a sentarse sin prisa, a disfrutar del sabor de lo sencillo y a compartir un trozo de tradición en cada cucharada.