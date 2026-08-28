Los chefs vascos lo confirman: para que la ensaladilla rusa quede más rica, lo mejor es echar «parte del aceite del atún en la mezcla»
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Uno de los platos más populares cuando llega el calor es la ensaladilla rusa. Un plato fresco y veraniego que está muy presente en todas las cocinas españolas cuando las temperaturas suben. Sin embargo, mucha gente obvia algunos trucos que, según han confirmado los chefs vascos, harán que tu ensaladilla se eleve al siguiente nivel, como «añadir parte del aceite del atún en la mezcla».
Para que este plato sea perfecto, los chefs recomiendan añadir una pequeña parte del aceite del atún o el bonito que se vaya a usar en la preparación. Esto le aportará unos matices únicos y potenciará mucho al resto de los sabores.
Preparación de la ensaladilla rusa perfecta
Preparar este entrante tiene mil y una formas. Su presencia en España es casi total en los bares y restaurantes, ya sea como tapa, aperitivo o entrante. En el País Vasco, lo más típico es aprovechar todo el bonito y el atún que se pesca del mar Cantábrico y preparar un plato que no disgusta a nadie.
El secreto para hacerla como recomiendan los chefs de estrella Michelin está en añadir un poco del aceite de la conserva a la mezcla de los ingredientes para potenciar sus sabores y añadirle un toque de sabor brutal. Algunos chefs detallan que el error más típico en la ensaladilla rusa es «no hacer la mayonesa perfecta y dejar aparte el aceite del atún y no añadirselo a la mezcla».
Ingredientes para hacer la mejor ensaladilla rusa
La receta tradicional incorpora patata, zanahoria, guisantes, huevo, bonito o atún y mayonesa. Una receta simple y fácil que consiste en hervir los ingredientes, respetando los tiempos de cocción de cada uno, para que así la ensaladilla no quede dura en exceso, pero que puedan notarse cada uno de los ingredientes en la mordida.
La receta para 4 personas es la siguiente: