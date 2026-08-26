Coinciden sobre la fideuá los cocineros valencianos, la cebolla del sofrito debe picarse no se ralla. Un plato como la fideuá se ha convertido en uno de los más deseados del mundo. Una maravilla en todos los sentidos que ha acabado siendo uno de los más destacados de estos días. Las recetas tradicionales son las que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará cuando queremos descubrir la esencia de este tipo de platos. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para crear la fideuá perfecta.

Son tiempos de aprovechar al máximo un tipo de detalles que pueden acabar siendo los que nos darán un plus de buenas sensaciones. Un cambio de ciclo que aparecerá con la llegada de un detalle que puede ser esencial. En estos días en los que queremos ver este tipo de elementos que serán los que nos darán un plus de buenas sensaciones. Nada como una buena fideuà casera con su alioli, como plato estrella que puede acabar siendo el que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones. Estos cocineros valencianos pueden descubrir este plato esencial que podemos empezar a visualizar.

Coinciden los cocineros valencianos sobre la fideuá

Una buena fideuà puede acabar siendo el que mejor se adaptará a unas necesidades que llegan sin avisar. Estas ganas de comer una comida de esas que impresionan y que pueden acabar siendo lo que nos dará una receta de esas que destacan en cualquier momento.

Un plato de comida tradicional puede sumergirnos de lleno en una combinación básica que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Cuando lo que queremos es descubrir la esencia de un plus de buenas sensaciones de la mano de este tipo de recetas.

Una fideuà puede parecer complicada, pero en realidad, no deja de ser un proceso básico que podemos empezar a ver llegar poco a poco, de la mano de algunos detalles que serán los que nos acompañarán en unas fechas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Es hora de saber cómo podemos descubrir la esencia de una fideuá de esas que parecen sacadas de un restaurante valenciano. La cuna de este plato que nos traslada a la que fue inicialmente una receta para aprovechar al máximo los ingredientes de la huerta con las carnes más típicas.

La cebolla del sofrito no se ralla, se pica

No se ralla la cebolla del sofrito, se pica, uno de los secretos más buen guardados de una buena fideuà. El sofrito es la base de este tipo de platos tradicionales que pueden convertirse en la mejor opción posible de unas jornadas en las que cada detalle cuenta. La cebolla puede ser la gran aliada de un sofrito que queda mucho mejor con este ingrediente bien picado.

Ingredientes para 4 personas

400 g de fideos finos (del nº 2 o 3, según el gusto)

250 g de calamares o sepia en trozos

250 g de gambas o langostinos

200 g de mejillones o almejas

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 tomate maduro rallado

1 litro de caldo de pescado casero

Aceite de oliva virgen extra

Unas hebras de azafrán o un poco de pimentón

Sal y pimienta

Limón para acompañar

Paso a paso, como lo hacía la abuela

El sofrito. En la paellera, un buen chorro de aceite y paciencia. Primero la cebolla y el ajo bien picados, dorándose poco a poco. A continuación, el tomate rallado hasta que quede espeso y oscuro, casi como una mermelada salada. “El sofrito es el alma del plato”, repetía siempre. El mar en el fuego. Añade la sepia o los calamares y deja que suelten su jugo. Ese sabor concentrado es lo que después impregnará los fideos. Echa las gambas, dales un golpe de calor rápido y resérvalas para decorar al final. El secreto: tostar los fideos. Aquí está el detalle que la abuela nunca perdonaba: los fideos se echan crudos al sofrito y se remueven hasta que se tuesten un poco. Ese toque dorado les da un sabor inconfundible y marca la diferencia. El caldo, con calma. Con el caldo ya caliente en otra olla, lo vas añadiendo a la paellera. También el azafrán o el pimentón, un poco de sal y pimienta. Ahora viene lo fácil: dejar que los fideos absorban todo, sin remover demasiado. En unos 12-15 minutos ya estarán en su punto. Los últimos detalles. Cuando falten unos minutos, coloca las gambas por encima junto con los mejillones o almejas. Al abrirse, soltarán aún más sabor. Y cuando veas que los fideos empiezan a ponerse de pie, apaga el fuego y deja reposar tapado con un paño limpio.

Atrévete a descubrir la esencia de este tipo de plato que nos dará un extra de buenas sensaciones.