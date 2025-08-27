Receta fideuá para 4 personas: punto perfecto y mucho sabor

Si te gusta la paella, prueba esta fideuá fácil de preparar que estará lista en 30 minutos. Con langostinos, calamares y mejillones, todo el sabor del mar en una receta ideal para compartir. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos arroz con costillas de cerdo, hoy fideuá fácil.

El origen de la fideuá

Es un plato de origen marinero muy popular en la Comunidad Valenciana, donde nació. Fue en Gandía allá por 1930. La historia cuenta que un marinero llamado Gabriel Rodríguez, hacía e cocinero en barco llamado ‘Zábalo’. Al patrón le gustaba mucho el arroz a banda, y a menudo comía más de la cuenta.

La fideuá es de esos platos que reúnen a todos alrededor de la mesa. Tiene ese aire festivo que recuerda al mar y a las comidas largas de domingo. Prepararla no es complicado, pero sí conviene cuidar los tiempos para que los fideos queden en su punto y el caldo concentre todo el sabor.

Ingredientes

320 g de fideos finos (tipo cabellín)

300 g de calamares

250 g de gambas o langostinos

500 g de mejillones frescos

1 tomate maduro rallado

2 dientes de ajo

750 ml de caldo de pescado

60 ml de aceite de oliva virgen extra

Azafrán o colorante

Sal, pimienta y limón para servir

Preparación

Empieza limpiando los mejillones y cuécelos al vapor. Guarda tanto la carne como el jugo, que dará potencia al caldo. En la paellera, tuesta los fideos hasta que se doren; este paso es clave para que luego no se pasen. Resérvalos y utiliza el mismo aceite para saltear las gambas un minuto. Después, añade los calamares en trozos y deja que tomen color. Incorpora el ajo y el tomate rallado, cocinando hasta obtener un sofrito espeso y aromático. Vuelve a añadir los fideos y cúbrelos con el caldo caliente mezclado con el jugo de mejillones y el azafrán. Rectifica de sal y deja que se cocinen sin moverlos demasiado. Cuando el líquido casi se haya absorbido, coloca encima los mejillones y las gambas para que se terminen de integrar. Apaga el fuego y deja reposar cinco minutos. Sirve con gajos de limón, que realzan el sabor.

Consejos para preparar una buena fideuá

Cuando preparo fideuá en casa siempre hay que pensar en dos cosas: el caldo y el punto del fideo . Son la clave del éxito. Si usas fideo fino (el número 2 suele ser el más típico), lo mejor es dorarlo un poco en la paellera antes de añadir nada más. Eso evita que se pase y además le da un sabor tostado muy rico.

. Son la clave del éxito. Si usas fideo fino (el número 2 suele ser el más típico), lo mejor es dorarlo un poco en la paellera antes de añadir nada más. Eso evita que se pase y además le da un sabor tostado muy rico. El caldo es otra historia: cuanto más casero, mejor . Con unas espinas de pescado, un poco de cebolla, puerro y las cáscaras de las gambas tendrás una base increíble. No te cortes con la reducción: cuanto más concentrado quede, más sabor va a coger el plato.

. Con unas espinas de pescado, un poco de cebolla, puerro y las cáscaras de las gambas tendrás una base increíble. No te cortes con la reducción: cuanto más concentrado quede, más sabor va a coger el plato. El sofrito es sencillo pero conviene mimarlo. Ajo, tomate bien maduro y un chorrito de buen aceite de oliva. Deja que se cocine despacio hasta que se quede espeso y con un aroma intenso.

Ajo, tomate bien maduro y un chorrito de buen aceite de oliva. Deja que se cocine despacio hasta que se quede espeso y con un aroma intenso. La proporción suele ser fácil de recordar: unos 80 gramos de fideo por persona y el doble de caldo. Cocina a fuego medio-alto y no remuevas demasiado, así se forma esa costrita que tanto gusta.

Cocina a fuego medio-alto y no remuevas demasiado, así se forma esa costrita que tanto gusta. Y un último detalle: deja reposar unos minutos antes de servir y acompaña con limón. Marca la diferencia.

Calorías aproximadas

Fideos: 1.140 kcal

Calamares: 300 kcal

Gambas: 200 kcal

Mejillones: 160 kcal

Aceite de oliva: 540 kcal

Sofrito y condimentos: 60 kcal

Total: unas 2.400 kcal en todo el plato (600 kcal por ración).