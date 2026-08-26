Tipos de calabaza verde: variedades, propiedades y cómo utilizarlas en la cocina

Siempre asociamos las calabazas al otoño más clásico, a tonalidades naranjas estridentes y a cremas de textura densa. Sin embargo, pasar por alto los ejemplares de piel verde significa renunciar a una de las mejores herramientas de la huerta para cocinar con frescura. Variedades como el calabacín largo, la trompa de gauloise o los patissons esmeralda ofrecen una firmeza distinta y matices vegetales limpios que sorprenden en el plato. Puedes usarlas en tus recetas de salsa verde rápida.

A diferencia de sus hermanas mayores de invierno, estas versiones se disfrutan tiernas, conservando la piel y antes de que las semillas adquieran consistencia. Ese pequeño detalle cambia por completo la forma de tratarlas en los fogones. Absorben los jugos con voracidad, ya sea pochándose lentamente en una sartén o ligando con una salsa verde rápida de ajo, perejil fresco y un buen chorro de caldo corto.

Con qué acompañar las calabazas verdes

La versatilidad de estos frutos abre un abanico enorme que va desde la costa hasta el interior. Incluso puedes utilizarlas junto a pescados de carne tersa; de hecho, incorporar unos trozos en el fondo de una cazuela para preparar un congrio en salsa verde de Arguiñano aporta un contraste tierno que equilibra perfectamente la grasa marina.

Si el día pide platos de cuchara, las calabazas funcionan de maravilla reinterpretando las clásicas recetas de calabaza de la abuela, donde un sofrito paciente de cebolla, pimentón dulce y un toque de tomate marcan el ritmo del guiso. Unas lascas de queso de cabra curado al final o un puñado de almendras tostadas bastan para redondear el bocado sin enmascarar ese dulzor vegetal tan característico.

Cómo conservar la calabaza verde

La piel tersa, brillante y sin golpes es la única señal que realmente importa al comprar. Lejos de la resistencia casi indestructible de las calabazas de invierno, las verdes exigen mimo porque contienen muchísima más agua y se deshidratan con facilidad.

Guárdalas siempre sin lavar, dentro del cajón inferior de la nevera, envueltas holgadamente en papel para que respiren sin acumular humedad indeseada. ¿Has cortado la mitad? Protege la carne expuesta con film de cocina y gasta lo que queda antes de cuarenta y ocho horas; de lo contrario, perderán esa textura crujiente que tanto nos gusta al morderlas.

Información nutricional

Desde un punto de vista puramente práctico, estas hortalizas son un comodín excelente para aligerar platos. Aportan poquísimas calorías, un caudal generoso de agua, fibra soluble que regula el ritmo intestinal y minerales indispensables como el magnesio y el potasio.

Su color intenso delata una buena dosis de clorofila y compuestos antioxidantes que defienden a las células del desgaste diario. Comerlas con su piel bien limpia, tras un buen lavado bajo el grifo, es la mejor manera de aprovechar hasta el último miligramo de nutrientes que la tierra ha puesto en ellas.

Conclusión

Las calabazas verdes, a menudo eclipsadas por las variedades naranjas de invierno, ofrecen una versatilidad culinaria excepcional gracias a su textura firme y sus matices vegetales limpios. Variedades como el calabacín o los patissons se consumen tiernas y con piel, absorbiendo con facilidad los sabores del entorno.

Como hemos visto, el hábito de consumirlas con su piel limpia permite aprovechar al máximo sus propiedades saludables y su textura crujiente en todo tipo de preparaciones ligeras o reconfortantes.