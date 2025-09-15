Congrio en salsa verde al estilo Arguiñano: receta paso a paso
Aprende a cocinar congrio en salsa verde al estilo Arguiñano, una receta tradicional, sabrosa y muy nutritiva.
El congrio en salsa verde es uno de esos platos que demuestran que la cocina sencilla puede ser un verdadero lujo. No hace falta complicarse demasiado: un buen pescado, una salsa bien hecha y un poco de cariño bastan para conquistar a cualquiera. Karlos Arguiñano lo prepara de esa manera que lo caracteriza: fácil, rápido y con mucho fundamento.
Ingredientes (para 4 personas)
Preparación
- El pescado listo.
Limpia el congrio y córtalo en rodajas de unos tres centímetros. Sécalo con papel de cocina, échale un poquito de sal y resérvalo.
- La base de la salsa.
En una cazuela baja calienta el aceite. Añade los ajos laminados y la cebolla muy picadita. Sofríe despacio hasta que la cebolla se ponga transparente y huela a gloria.
- Harina y vino.
Agrega la harina y remueve para que se tueste un poco. Luego echa el vino blanco y deja que burbujee un par de minutos hasta que pierda el alcohol.
- Caldo y perejil.
Vierte el caldo caliente y mezcla bien. Pica el perejil y añádelo generosamente: es lo que le da ese color y aroma tan característicos a la salsa verde.
- El turno del congrio.
Coloca las rodajas de congrio en la cazuela. Cocínalas a fuego medio unos 8-10 minutos, sin moverlas demasiado para que no se rompan.
- Las almejas.
Si decides poner almejas, incorpóralas cinco minutos antes de terminar la cocción. Tapa la cazuela y espera a que se abran con el vapor.
- A la mesa.
Sirve el congrio caliente, con la salsa bien napada por encima y un poco más de perejil fresco. Y ojo: no olvides el pan, porque esta salsa pide mojar.
Calorías aproximadas
Para toda la receta (4 raciones):
Congrio (800 g): 720 kcal
Almejas (250 g): 180 kcal
Aceite de oliva (30 ml): 270 kcal
Harina (20 g): 70 kcal
Vino blanco (150 ml): 120 kcal
Caldo (300 ml): 60 kcal
Verduras y perejil: 80 kcal
Total: 1.500 kcal aprox.
Por persona: unas 375 kcal
Consejos de la casa
- Pide en la pescadería la parte abierta del congrio, es más cómoda de comer.
- Si prefieres una salsa muy fina, puedes triturarla antes de meter el pescado.
- Unos guisantes o espárragos también le van de maravilla.
Y recuerda lo que siempre dice Arguiñano: “cocinar con alegría hace que la comida sepa mejor”.
El congrio en salsa verde es un plato que no falla: saludable, ligero y lleno de sabor. Una receta de mar con tradición, perfecta para compartir en familia y, sobre todo, para disfrutar del ritual de mojar pan en la salsa.