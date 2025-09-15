Recetas de pescado y marisco

Congrio en salsa verde al estilo Arguiñano: receta paso a paso

Congrio en salsa
Congrio en salsa verde al estilo Arguiñano.
Aprende a cocinar congrio en salsa verde al estilo Arguiñano, una receta tradicional, sabrosa y muy nutritiva.

El congrio en salsa verde es uno de esos platos que demuestran que la cocina sencilla puede ser un verdadero lujo. No hace falta complicarse demasiado: un buen pescado, una salsa bien hecha y un poco de cariño bastan para conquistar a cualquiera. Karlos Arguiñano lo prepara de esa manera que lo caracteriza: fácil, rápido y con mucho fundamento.

Ingredientes (para 4 personas)

  • 800 g de congrio (mejor de la parte abierta, que tiene menos espinas)
  • 250 g de almejas (opcional, pero le dan un toque de mar delicioso, pueden servir los mejillones también)
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolla mediana
  • 150 ml de vino blanco
  • 300 ml de caldo de pescado
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 1 manojo de perejil fresco
  • 1 manojo de perejil fresco
  • Sal y pimienta al gusto

    • Preparación

    1. El pescado listo.
      Limpia el congrio y córtalo en rodajas de unos tres centímetros. Sécalo con papel de cocina, échale un poquito de sal y resérvalo.
    2. La base de la salsa.
      En una cazuela baja calienta el aceite. Añade los ajos laminados y la cebolla muy picadita. Sofríe despacio hasta que la cebolla se ponga transparente y huela a gloria.
    3. Harina y vino.
      Agrega la harina y remueve para que se tueste un poco. Luego echa el vino blanco y deja que burbujee un par de minutos hasta que pierda el alcohol.
    4. Caldo y perejil.
      Vierte el caldo caliente y mezcla bien. Pica el perejil y añádelo generosamente: es lo que le da ese color y aroma tan característicos a la salsa verde.
    5. El turno del congrio.
      Coloca las rodajas de congrio en la cazuela. Cocínalas a fuego medio unos 8-10 minutos, sin moverlas demasiado para que no se rompan.
    6. Las almejas.
      Si decides poner almejas, incorpóralas cinco minutos antes de terminar la cocción. Tapa la cazuela y espera a que se abran con el vapor.
    7. A la mesa.
      Sirve el congrio caliente, con la salsa bien napada por encima y un poco más de perejil fresco. Y ojo: no olvides el pan, porque esta salsa pide mojar.

    Calorías aproximadas

    Para toda la receta (4 raciones):

    Congrio (800 g): 720 kcal

    Almejas (250 g): 180 kcal

    Aceite de oliva (30 ml): 270 kcal

    Harina (20 g): 70 kcal

    Vino blanco (150 ml): 120 kcal

    Caldo (300 ml): 60 kcal

    Verduras y perejil: 80 kcal

    Total: 1.500 kcal aprox.
    Por persona: unas 375 kcal

    Consejos de la casa

    • Pide en la pescadería la parte abierta del congrio, es más cómoda de comer.
    • Si prefieres una salsa muy fina, puedes triturarla antes de meter el pescado.
    • Unos guisantes o espárragos también le van de maravilla.

    Y recuerda lo que siempre dice Arguiñano: “cocinar con alegría hace que la comida sepa mejor”.

    El congrio en salsa verde es un plato que no falla: saludable, ligero y lleno de sabor. Una receta de mar con tradición, perfecta para compartir en familia y, sobre todo, para disfrutar del ritual de mojar pan en la salsa.

