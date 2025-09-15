Congrio en salsa verde al estilo Arguiñano: receta paso a paso

El congrio en salsa verde es uno de esos platos que demuestran que la cocina sencilla puede ser un verdadero lujo. No hace falta complicarse demasiado: un buen pescado, una salsa bien hecha y un poco de cariño bastan para conquistar a cualquiera. Karlos Arguiñano lo prepara de esa manera que lo caracteriza: fácil, rápido y con mucho fundamento.

Ingredientes (para 4 personas)

800 g de congrio (mejor de la parte abierta, que tiene menos espinas)

250 g de almejas (opcional, pero le dan un toque de mar delicioso, pueden servir los mejillones también)

2 dientes de ajo

1 cebolla mediana

150 ml de vino blanco

300 ml de caldo de pescado

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de harina de trigo

1 manojo de perejil fresco

Sal y pimienta al gusto

Preparación

El pescado listo.

Limpia el congrio y córtalo en rodajas de unos tres centímetros. Sécalo con papel de cocina, échale un poquito de sal y resérvalo. La base de la salsa.

En una cazuela baja calienta el aceite. Añade los ajos laminados y la cebolla muy picadita. Sofríe despacio hasta que la cebolla se ponga transparente y huela a gloria. Harina y vino.

Agrega la harina y remueve para que se tueste un poco. Luego echa el vino blanco y deja que burbujee un par de minutos hasta que pierda el alcohol. Caldo y perejil.

Vierte el caldo caliente y mezcla bien. Pica el perejil y añádelo generosamente: es lo que le da ese color y aroma tan característicos a la salsa verde. El turno del congrio.

Coloca las rodajas de congrio en la cazuela. Cocínalas a fuego medio unos 8-10 minutos, sin moverlas demasiado para que no se rompan. Las almejas.

Si decides poner almejas, incorpóralas cinco minutos antes de terminar la cocción. Tapa la cazuela y espera a que se abran con el vapor. A la mesa.

Sirve el congrio caliente, con la salsa bien napada por encima y un poco más de perejil fresco. Y ojo: no olvides el pan, porque esta salsa pide mojar.

Calorías aproximadas

Para toda la receta (4 raciones):

Congrio (800 g): 720 kcal

Almejas (250 g): 180 kcal

Aceite de oliva (30 ml): 270 kcal

Harina (20 g): 70 kcal

Vino blanco (150 ml): 120 kcal

Caldo (300 ml): 60 kcal

Verduras y perejil: 80 kcal

Total: 1.500 kcal aprox.

Por persona: unas 375 kcal

Consejos de la casa

Pide en la pescadería la parte abierta del congrio , es más cómoda de comer.

, es más cómoda de comer. Si prefieres una salsa muy fina, puedes triturarla antes de meter el pescado.

Unos guisantes o espárragos también le van de maravilla.

Y recuerda lo que siempre dice Arguiñano: “cocinar con alegría hace que la comida sepa mejor”.

El congrio en salsa verde es un plato que no falla: saludable, ligero y lleno de sabor. Una receta de mar con tradición, perfecta para compartir en familia y, sobre todo, para disfrutar del ritual de mojar pan en la salsa.