Jesús Sánchez y chefs expertos coinciden: para pelar los huevos duros rápido hay que añadir 15 ml de vinagre y 10 gramos de sal

Cocinar un huevo duro parece una receta de lo más simple y que podría hacer todo el mundo sin conocimientos excesivos sobre cocina. Sin embargo, existen trucos para conseguir hacerlos perfectos y que se pelen con facilidad, como el que han viralizado varios chefs españoles, entre ellos Jesús Sánchez, quienes concluyen que para pelar los huevos duros rápido hay que añadir 15 ml de vinagre y 10 gramos de sal.

A menudo, cuando se pelan los huevos cocidos, es normal que muchas personas tiendan a llevarse con la cáscara parte de la clara que se queda agarrada a ella. Un error que tiene fácil solución según los expertos, y que consiste en añadir un par de ingredientes en la preparación previa.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los huevos duros perfectos

Los ingredientes que requiere esta elaboración no son nada del otro mundo y que todos los tenemos en la cocina. Aplicarlo también es muy sencillo y consiste en volcar todo en el agua que vamos a usar para hervir los huevos antes de calentarla. Los ingredientes necesarios son, aparte de los huevos, 10 gramos de sal y 15 ml de vinagre por cada litro de agua.

Los huevos se colocan inicialmente en una olla con el agua, la sal y el vinagre, para después llevarlo todo a ebullición a fuego medio-alto. Para terminar con la preparación, los expertos en cocina aconsejan que se deben sacar los huevos del agua hirviendo a un bol lleno con agua bien fría y hielos para cortar la cocción del interior, y que queden cremosos por dentro y con la clara perfectamente cuajada.

Cuánto tiempo se deben hervir los huevos

El chef Jesús Sánchez utiliza tres referencias temporales para determinar el punto al que queremos que quede el huevo. Con 7 minutos en el agua hirviendo, el centro de la yema todavía permanece cremoso. Sin embargo, si lo dejamos 9 minutos en total, alcanza un punto intermedio, donde la yema ya comienza a cuajar. Pero si lo tenemos 11 minutos en el agua, el huevo quedará completamente duro y cuajado.

Asimismo, dejarlo mucho más tiempo en el agua no mejora el resultado. Demasiados minutos cociendo pueden favorecer la aparición del característico anillo verdoso alrededor de la yema, que hace que el huevo quede sobrecocido y pierda gran parte de su sabor.