Lomo embuchado casero: cómo hacerlo paso a paso en casa

Elaborar embutidos tradicionales en el ámbito doméstico requiere paciencia, mimo y un respeto absoluto por los tiempos de curación que marcan las reglas de toda la vida. Lejos de las prisas industriales, preparar una pieza de carne curada en la despensa permite controlar cada gramo de especias, logrando un bocado final limpio, aromático y con una textura firme que sorprende a cualquiera. Aunque lo habitual sea cocinar la carne fresca en guisos como este sabroso lomo de cerdo en salsa de piña fácil para una comida rápida, atreverse con el proceso de salazón y secado abre la puerta a una de las joyas más preciadas de la despensa mediterránea.

Ingredientes

1 pieza de lomo de cerdo fresco, limpio de grasa exterior y de aproximadamente 1 kilo y medio

500 gramos de sal marina gruesa

250 gramos de sal gorda para el lecho

2 cucharadas soperas de pimentón dulce de La Vera (o picante según el gusto)

3 dientes de ajo machacados

1 cucharadita de orégano seco y otra de pimienta negra molida

Tripa de colágeno o malla elástica específica para curados

Cómo hacer lomo embuchado casero paso a paso

Limpiar la pieza de lomo retirando cualquier telilla o exceso de grasa blanda superficial para asegurar una curación uniforme sin riesgos de contaminación. Poner una capa generosa de sal gruesa en el fondo de un recipiente amplio y colocar el lomo encima, cubriéndolo por completo con el resto de la sal. Guardar el recipiente en la parte más fría de la nevera durante cuarenta y ocho horas exactas para que la carne deshidrate y pierda el agua interior. Extraer el lomo de la sal y lavarlo bien en agua fría. Luego secarlo lo mejor posible con papel de cocina. Ir preparando el adobo para el lomo, poniendo en un bol los ajos machacados, pimentón, orégano y pimienta negra. Con esta pasta untar bien en todo el lomo. Introducir la pieza adobada dentro de una malla de curación o embutirla en tripa natural, atando los extremos con hilo de algodón de cocina bien fuerte. Colgar el lomo en un lugar fresco, seco y con corriente de aire suave durante al menos tres o cuatro semanas hasta que adquiera la consistencia firme deseada.

Trucos para que salga perfecto

Controlar la temperatura y la humedad del espacio de secado resulta vital para que el proceso llegue a buen puerto sin que aparezcan hongos extraños o la pieza se reseque demasiado por fuera. Si prefieres no arriesgar con el proceso de curación al aire y buscas alternativas rápidas para disfrutar de esta carne, puedes inspirarte en recetas reconfortantes como un clásico lomo de cerdo a la olla con vino blanco que se hace en pocos minutos.

Variantes de la receta

Modificar la mezcla de especias del adobo permite personalizar el resultado final según las tradiciones de cada zona o los gustos particulares de casa. Si quieres alternativas al embutido curado tradicional puedes aprovechar piezas similares para asarlas lentamente siguiendo los consejos de un jugoso lomo de cerdo al horno con hierbas aromáticas.

Con qué acompañar lomo embuchado casero

Este manjar curado funciona a la perfección como entrante estrella en cualquier picoteo informal o formando parte de un bocadillo de pan de pueblo con un hilillo de aceite de oliva virgen extra. Un vaso de vino tinto con cuerpo o una cerveza bien fría redondean el aperitivo de manera sobresaliente.

Cómo conservar lomo embuchado casero

Una vez alcanzado el punto óptimo de curación, lo ideal es envolver la pieza en papel de estraza o un paño de algodón limpio y guardarla en la zona menos fría de la nevera. Si prefieres racionarlo, puedes cortarlo en trozos más pequeños, envasarlos al vacío y conservarlos durante meses sin que pierdan un ápice de sabor. Evita guardarlo en bolsas de plástico herméticas sin transpiración, ya que la humedad condensada arruinaría la textura seca del embutido.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 48 horas de salazón y entre 3 y 4 semanas de curación al aire

Porciones: 15-20 raciones en lonchas finas

Tipo de cocina: Tradicional de matanza y salazones caseros

Tipo de comida: Aperitivo, entrante o merienda

Información nutricional: Aproximadamente 280 kilocalorías por cada 100 gramos de producto curado