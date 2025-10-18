Soy chef y tengo una freidora de aire en casa: éstas son las 6 recetas que repito más a menudo

La freidora de aire se ha convertido en un elemento habitual en los hogares. No es de extrañar: hoy en día es un electrodoméstico indispensable para quienes desean cocinar de forma rápida y con menos grasa. Su eficacia para preparar los alimentos de manera uniforme y en menos tiempo la ha vuelto una aliada tanto en cocinas domésticas como profesionales, donde muchos chefs ya la incluyen en su día a día.

Tal es el caso de Aefa Mulholland, una escritora y chef que vive en Toronto. Trabajó en restaurantes y hoteles de Escocia, Irlanda, Australia, Canadá y Estados Unidos y ha escrito artículos para prestigiosas revistas gastronómicas. Si embargo, tanta experiencia y calidad no la alejaron para nada de la freidora de aire. Ni siquiera para las recetas dulces.

6 recetas para freidora de aire recomendadas por una chef destacada

A continuación, se presentan seis recetas que resultan recurrentes en el menú de Aefa Mulholland, quien confiesa abiertamente utilizar una freidora de aire en su propia casa.

Sándwich de huevo y bacon

Este desayuno se puede preparar en pocos minutos y con mínimos utensilios. Solo se necesita la freidora de aire en casa y dos ramequines.

En uno de ellos, mezclar 1 cucharada de mantequilla, 1 de azúcar moreno y ¼ de cebolla picada. En otro, colocar un huevo previamente aceitado. Introducir ambos en la freidora junto con un panecillo abierto y unas tiras de bacon colocadas en una rejilla superior. A los tres minutos, dar la vuelta al pan y añadir queso cheddar. Cocinar hasta que el huevo y el bacon alcancen el punto deseado. Para servir, montar los ingredientes en el pan y acompañar con tomate o una salsa de preferencia.

2. Bocaditos de huevo

Inspirados en una frittata, estos bocados son una opción rápida y fácil de preparar en una freidora de aire en casa.

Mezclar huevos con queso, cilantro, aceitunas negras, tomate cherry, jalapeños encurtidos y cebolla roja. Verter la mezcla en moldes de silicona previamente aceitados. Cocinar a 175 °C durante 12 minutos. Estos bocaditos son fáciles de transportar y pueden comerse fríos o calientes.

3. Pan de molde tostado con canela

Inspirada en una receta clásica, esta versión de pan tostado en freidora de aire es sencilla y rápida.

Remojar el pan en una mezcla de huevo, leche y extracto de vainilla durante al menos cinco minutos. Cortar en tiras para maximizar el espacio en la cesta de la freidora. Cocinar a 190 °C durante cuatro a seis minutos por cada lado. Servir con azúcar glas espolvoreada o acompañado de fruta y mermelada.

4. Tarta de queso en porciones individuales

Este postre se cocina en pocos minutos y ofrece un resultado cremoso.

Triturar galletas y mezclarlas con mantequilla y azúcar para la base. Mezclar queso crema con yogur, vainilla, huevo, azúcar y ralladura de limón. Distribuir en moldes de magdalena con la base de galleta. Cocinar en la freidora de aire en casa a 175 °C durante 8-10 minutos. Enfriar en la nevera y servir con fruta o compota.

5. Patatas dos veces horneadas

Las patatas adquieren una textura crujiente por fuera y cremosa por dentro gracias a la doble cocción en la freidora de aire en casa.

Cocinar las patatas enteras a 200 °C durante 45 minutos. Extraer la pulpa y mezclarla con queso, bacon o cualquier ingrediente al gusto. Volver a rellenar las patatas y cocinarlas cinco minutos más para conseguir una textura crujiente. Se pueden servir con kimchi, cebolleta o una salsa de preferencia.

6. Coliflor al estilo Buffalo

Esta es la última receta de la lista y es una buena opción para quienes buscan un aperitivo diferente con un toque picante.