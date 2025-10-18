Los trabajadores de la red de oficinas del BBVA temen que vayan a ser ellos quienes paguen los platos rotos del fracaso de la OPA sobre el Banco Sabadell. La razón es que su presidente, Carlos Torres, les trasladó la responsabilidad de convencer a los accionistas del banco catalán. Y, al no haberlo conseguido, creen que puede haber represalias.

Como informó OKDIARIO, Torres puso en marcha la mayor campaña comercial de la historia del BBVA en junio para convencer a sus propios accionistas de que aprobaran la ampliación de capital necesaria para el canje con las acciones del Sabadell. Ese objetivo se cumplió, aunque la asistencia a la junta general fue bastante floja.

Pero eso sólo fue el aperitivo. Una vez lanzada la OPA, aquella campaña quedó superada por la de captación de accionistas del Sabadell para que acudieran a la oferta. Hasta el punto de que suspendió los objetivos comerciales del negocio habitual del banco y ofreció un bonus ligado a las aceptaciones conseguidas. Incluso puso a los gestores de banca personal a llamar a todos sus clientes para preguntarles de sopetón si tenían acciones del Sabadell.

A eso se sumó una campaña publicitaria masiva en todos los medios de comunicación y en las calles de las principales ciudades. Nada de eso ha dado resultado y los accionistas minoristas del Sabadell -los objetivos de estas acciones- han rechazado masivamente la OPA y han sido los principales responsables de su fracaso.

Bonus en el aire

Por eso, ahora los trabajadores del BBVA temen que Torres les haga pagar por este fracaso, a pesar de que han puesto todo su empeño en lograr algo que era imposible. Y no les faltan razones para ello: como también publicó este periódico, la cúpula del banco los ha evaluado en plena OPA para determinar su grado de compromiso y fidelidad.

Significativamente, Torres no contestó este viernes a la pregunta sobre si los trabajadores del BBVA van a cobrar ese bonus ligado a la captación de accionistas del Sabadell tras el fracaso de la OPA. Se limitó a decir que «los asesores y los empleados han hecho un trabajo fantástico» y que «el comportamiento de la red ha sido espectacular».

¿Posible ERE?

Torres declaró también que no se plantea un ERE como el que hizo en 2020 tras el primer fracaso en su intento por comprar el banco que preside Josep Oliu. No obstante, las sinergias (ahorros de costes) estimadas en la OPA BBVA-Sabadell requerían al menos 2.000 despidos, y en ninguna fusión bancaria han salido todos los trabajadores de la entidad comprada, sino que también han procedido de la compradora.

Por tanto, en la red no sólo existe el temor a represalias como quedarse sin bonus anual o una elevación de los objetivos para cobrarlo (el BBVA es conocido por imponer unos objetivos muy duros, «inalcanzables» según los sindicatos), sino también a perder el trabajo en una nueva reducción de plantilla para aumentar la eficiencia del banco.