El BBVA se ha lanzado a la desesperada a la caza del accionista minoritario del Banco Sabadell ante la evidencia del fracaso de la OPA (salvo subida de precio de última hora). Así, la prioridad absoluta de su red en Cataluña es convencer a estos minoristas de que acudan a la oferta, hasta el punto de suspender los objetivos comerciales y sustituirlos por otros relacionados con la aceptación de la OPA, a los que se ligan nuevos incentivos (bonus) para la plantilla.

Así lo aseguran fuentes de la red del BBVA, que explican que Carlos Torres planteó esta nueva prioridad en una reunión con directores de oficina y directivos regionales el martes pasado en Barcelona, en la que también hubo una parte en streaming para el resto de la red en España.

«Los gestores de banca personal [patrimonios medios] están llamando a todos sus clientes para preguntarles si tienen acciones del Sabadell. Y, en ese caso, les intentan convencer con un argumentario de que acudan a la OPA. Les invitan a acudir a la oficina y les dan un obsequio, que es una toalla del BBVA o algo así», según una de las fuentes citadas.

OKDIARIO ya adelantó en agosto que Torres había dado orden a la red del BBVA de llamar a todos los accionistas del Sabadell para tratar de evitar el fracaso de la OPA. Pero eso tiene un problema: el BBVA sólo conoce a los accionistas que tienen los títulos depositados en su banco, no a los que los tienen en el Sabadell o en cualquier otro banco o broker. Por eso, ahora ha ido un paso más allá y llama a todos los clientes de banca personal y privada (altos patrimonios) por si tienen acciones del Sabadell. Uno a uno siguiendo una lista, siempre según las fuentes.

Estas llamadas se concentran en Cataluña, donde se encuentra la mayor parte de los pequeños accionistas del banco que preside Josep Oliu, aunque también deben hacerse en el resto de España. Con esto, el BBVA complementa la agresiva campaña de publicidad en televisión, internet y vallas publicitarias que ha puesto en marcha tras la aprobación del folleto de la OPA.

Los objetivos habituales, relegados

La prioridad absoluta de captar accionistas del Sabadell ha relegado los objetivos comerciales habituales de la red comercial del BBVA, un banco bien conocido por la presión que ejerce sobre sus trabajadores y por hacer rankings de oficinas en función de dichos objetivos. Según las fuentes, se hará una extrapolación de las ventas conseguidas hasta ahora para calcular dichos objetivos y el bonus (retribución variable) al que van ligados, que en banca supone una parte relevante del salario anual.

«Para muchos profesionales, esto supone rebajarse, porque, en vez de aplicar sus conocimientos y experiencia al trabajo que deben hacer, les ponen a vender la OPA como si fuera una multipropiedad de los años 90, y encima ofreciendo regalos. Es algo que no consideran que ellos deban hacer, pero las órdenes de arriba son taxativas y encima parte de su variable depende de esto», explica otra de las fuentes.