La respuesta del consejo del Banco Sabadell a la OPA hostil del BBVA, anunciada el viernes, acusa directamente al banco que preside Carlos Torres de engañar al mercado con sus expectativas de costes de integración de los dos bancos. «Nadie en la historia ha conseguido unos costes tan bajos, sino que lo normal es que sean el doble de lo anunciado por el BBVA», según el consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno.

El folleto de la OPA contempla unos costes de reestructuración de 1,7 veces las sinergias (ahorros de costes), algo que nunca se ha producido en ninguna de las múltiples fusiones bancarias que se han producido en España y que se aceleraron a raíz de la crisis financiera. De hecho, estos costes siempre se han situado entre 3 y 3,5 veces las sinergias, es decir, en torno al doble de lo anunciado por el BBVA.

El citado folleto cuantifica esos costes en 60 millones en los tres años en que tiene vetado fusionarse con el Sabadell (ampliables a cinco) y en 1.390 millones después: «BBVA ha estimado que serían necesarios unos costes de reestructuración que tienen en cuenta el cierre de oficinas, la reducción de personal, los costes de desvinculación y otros gastos necesarios para la integración de ambas entidades (todas estas hipótesis consideran su experiencia previa en operaciones de integración)».

Sin embargo, ni siquiera el propio BBVA ha conseguido un nivel de costes tan bajo en operaciones como las adquisiciones de CatalunyaBanc y Unnim en la crisis financiera. Ni tampoco el Sabadell en las 17 compras que ha acometido durante la presidencia de Josep Oliu, entre ellas la alicantina CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Lloyds y Banco Guipuzcoano.

Sinergias muy inferiores

Volviendo la oración por pasiva, esto significa que, si el BBVA reconociera unos costes de reestructuración realistas, debería admitir que las sinergias que logrará con la eventual compra del Sabadell serán mucho menores de las que calcula.

Aparte de retrasarse al menos los tres años que no podrá fusionar los dos bancos por las condiciones del Gobierno (el BBVA incluso calcula que en ese período obtendrá 175 millones anuales de ahorros sin despedir a nadie, algo que no se cree el mercado ni el consejo del Sabadell).

Como ha informado OKDIARIO, el consejo del banco catalán cuestiona esos 175 millones durante el período en el que se debe mantener su autonomía de gestión, y también introduce una serie de «disinergias» (sinergias negativas) por pérdida de clientes y por mayores requisitos de capital, que valora en 90 millones. Lo cual implica que el beneficio del Sabadell no sólo no mejorará gracias a la operación, sino que se reducirá en 63 millones anuales durante ese período de tres o cinco años.

Una vez que se produzca la fusión, si se llega a producir, sí habría una mejora del resultado del Sabadell porque sí podrían conseguirse ahorros de costes: BBVA estima 835 millones y Sabadell reconoce que pueden estar en torno a 750. Ahora bien, el incremento del beneficio sería muy inferior al calculado por el BBVA: 220 millones anuales frente a los 630 incluidos en el folleto de la OPA.