El truco secreto del chef Pepe Rodríguez para que la tortilla de patata te quede jugosa y perfecta

Este es el truco secreto del chef Pepe Rodríguez

Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que nos dictamina un experto como Pepe Rodríguez. No sólo es jurado de MasterChef, sino que también se ha convertido en uno de los profesionales que ha sabido dejar su huella en el mundo de la restauración.

Es propietario de El Bohío uno de los mejores restaurantes de Toledo que debemos visitar. Podremos degustar esos platos de toda la vida cocinados a la perfección, con la ayuda de determinados detalles que pueden llegar en un abrir y cerrar de ojos.

Cuando nos apetezca una buena tortilla de patatas, además de probarla in situ en el restaurante de Pepe Rodríguez, la podemos cocinar en casa, siguiendo con este truco o consejo: «Cortar las patatas ni demasiado finas ni demasiado gruesas es crucial para obtener que la textura sea perfecta».

La tortilla de patatas te quedará perfecta y jugosa

Tortilla de patatas, receta tradicional española

Ingredientes:

560 gramos de patatas

5 huevos

Aceite de oliva

Sal

Cómo preparar:

Lava las patatas, pélalas y córtalas en dados de aproximadamente 1,5 cm. Si te gustan de otra forma, puedes cortarlas en rectángulos más finos, en rodajas, etc. Solo ten la precaución de cortarlas todas de aproximadamente el mismo tamaño, para que se cocinen al mismo tiempo. Calienta el aceite de oliva y pochas las patatas, sin que se lleguen a cocinar totalmente. Mantén el fuego medio y cocina aproximadamente 20 minutos. Mientras tanto, bate los huevos en un bol, agrega un poco de sal y revuelve. Retira las patatas, escúrreles el aceite y viértelas en el bol. Mezcla suavemente. Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva, vierte la mezcla de la tortilla y cocina a fuego bajo, con la sartén tapada, entre 10 y 15 minutos. Voltea la tortilla y cocina del otro lado, unos 10 minutos más.

Puedes añadirle cualquier otro ingrediente para resaltarlo, es decir, con la base de patatas, puedes quitar las patatas para poner un poco de berenjena o unos calabacines que le darán textura y sabor. Además de poder combinar esta tortilla en una buena mesa de tapas o de ingredientes nacionales que tengas en casa.

Una cena o comida de las rápidas, pero también saludables. Es cuestión de ponernos manos a la obra con ella, pierde el miedo a hacer una buena tortilla y ponte manos a la obra con una receta y unos consejos que realmente se notan. Los resultados pueden llegar a ser realmente espectaculares.