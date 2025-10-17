Carlos Moyá, del tenis al Wall Street: «Invierto en EEUU y creo que en España falta educación financiera»

La vida de Carlos Moyá dio un giro radical el pasado mes de noviembre de 2024. Nadal se retiró y finalizó su periplo como entrenador del mito del tenis español. Comenzó entonces otra etapa para Moyá, alejada de la vorágines que supone el calendario tenístico. Desde entonces, el que fuera el primer número uno mundial del tenis nacional en 1999 se ha dedicado a pasar tiempo de calidad con su familia y a las inversiones en Bolsa.

Es un mundo por el que lleva años sintiendo curiosidad. Lee, se forma, aprende e invierte. «Tengo inversiones en Estados Unidos desde hace muchos años y recomiendo a la gente culturizarse en este aspecto. Hay que aprender, escuchar y leer mucho porque creo que no hay mucha cultura o educación financiera en España y es algo muy importante. Tener conocimientos sobre ello te hace ser más completo y en general son inversiones rentables», explica en OKDIARIO.

Carlos Moyá, de 49 años, dejó el tenis profesional en 2010, después de ganar Roland Garros en 1998 y una veintena de torneos de la ATP. «Llevo siguiendo e invirtiendo en este mundo desde hace muchos años. Especialmente lo hago en Estados Unidos. Siempre intento leer para seguir aprendiendo de ello. Tengo una persona que me aconseja sobre el tema, pero sí, me interesa mucho, me informo mucho y la verdad que me gusta», amplía.

Moyá comprendió la necesidad de asegurar su futuro económico ya durante su etapa como jugador. «Es algo que no piensas a los 20 años, pero es muy importante para alguien de esta edad tener a alguien al lado que te aconseje. Hay poca gente abierta de mente que asuma que dentro de diez o quince años no vas a ganar lo mismo que en los primeros años que estás arriba. El jugador de tenis no lo tiene en la cabeza. Te sientes invencible muchas veces. Entras en una burbuja en la que todo te va bien, te cae dinero por todos los lados, pero ese dinero se acaba», esgrime.