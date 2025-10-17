Bronca en la SER entre Javier Aroca y Berna González Harbour: «¿Me llamas gallina? No lo voy a tolerar»

Gran bronca la que se ha vivido este viernes 17 de octubre en Hoy por hoy. El programa matinal de Àngels Barceló en la Cadena SER ha sido testigo de un fuerte enfrentamiento entre los colaboradores habituales Javier Aroca y Berna González Harbour. La periodista estaba dando su opinión sobre el caso Koldo-Ábalos y la necesidad de que los políticos asuman sus responsabilidades cuando su compañero hizo un ruido extraño a su lado que ella interpretó como que estaba cacareando, por lo que explotó en directo y dijo: «¿Me llamas gallina? No te lo voy a tolerar, eh». Aroca contestó: «Yo no sé hacer eso, he hecho pu pu pu, que significa que no estoy de acuerdo contigo». Pero la trifulca fue a más y Àngels Barceló se limitó a pedirle a González Harbour que no se fuera.

«Nos pasamos diez o más años escuchando el argumento de la derecha sobre la Gurtel de que había que esperar a que hablaran los tribunales» «pero las sentencias tardan diez años, o lo que sea, pero el Gobierno de Rajoy cayó antes. Y yo me niego a tener que esperar una sentencia para tener que condenar lo que estamos viendo», comentaba Berna González Harbour en el directo de Hoy por Hoy de La SER con respecto al juicio contra Ábalos y Koldo. La periodista, además, puntualizó de la siguiente manera las revelaciones de los informes de la UCO sobre prostitutas. «Hay cosas peores que un delito y es tratar a las mujeres así».

En ese mismo momento, al lado de Berna González Harbour, Javier Aroca hizo un ruido extraño parecido a un cloqueo, algo que alteró a la periodista , quien, furiosa, dijo: «¿Qué? Uy, uy, uy… ¿Me estás llamando gallina? Estás cacareando como una gallina… Qué sonido has hecho, por favor… Me levanto y me voy. Yo no sigo debatiendo. Adios».

Mientras que González recogía sus cosas, Aroca seguía con su argumento: «Nadie es culpable en este país hasta que no se demuestra lo contrario, tiene que haber una sentencia firme». Y mientras, la presentadora sólo intentaba controlar que su tertuliana no se fuera pero sin decirle nada a Javier Aroca.

El colaborador, le dijo a su compañera: «Yo no sé hacer eso, he hecho pu pu pu, que significa que no estoy de acuerdo contigo».

Berna González Harbour se fue pero regresó tras unos minutos. Fue entonces cuando Aroca dijo: «Ha habido un malentendido. No he hecho la gallina, pero si le ha parecido que he hecho la gallina yo le pido disculpas». González Harbour contestó: «Yo solo uso argumentos y un tono tranquilo, ni la gallina ni lo que hayas hecho mientras yo hablaba. Y tus disculpas son como esas de los gobiernos que dicen, a quien se pudiera sentir molesto le pido disculpas, en fin». Aroca contestó: «Si no has entendido lo que he dicho igual la que te tienes que disculpar eres tú».