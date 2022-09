La izquierda mediática ha salido a secundar los ataques del Gobierno socialista al PP por sus nuevas rebajas fiscales. Angels Barceló, desde la Cadena SER, ha criticado la supresión del impuesto del Patrimonio en Andalucía anunciada por Juanma Moreno porque de ella «se benefician los más ricos, unos 17 mil andaluces, que declaran más de 700 mil euros». La presentadora de la radio gubernamental va más allá y culpa al PP -y no al Gobierno- del crecimiento de las colas del hambre: «Necesitan esos alimentos pero la política fiscal de Ayuso o de Moreno Bonilla ni les roza».

En lo que parece una maniobra orquestada, el Gobierno y sus medios afines han salido en tromba a atacar a Moreno y a Ayuso por la bajada de impuestos. Desde el Ejecutivo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha apostado por centralizar impuestos para evitar el «despropósito» de esta competencia por ver quién baja más impuestos, obviando a los principales beneficiados: los ciudadanos.

Los mismos que dicen que 22 ministerios, 785 asesores, viajes a EEUU y en Falcon, 14.000 mill de subvenciones fantasma y 700 mill de escandalo de EREs son el «chocolate del loro» te dicen que eliminar 95 millones de impuesto de patrimonio pone en peligro los servicios públicos. — Daniel Lacalle (@dlacalle) September 20, 2022

Y Barceló ha puesto el grito en el cielo porque «la supresión del impuesto del patrimonio se benefician los más ricos, unos 17 mil andaluces, que declaran más de 700 mil euros». «Así que Andalucía dejará de recaudar cerca de 100 millones de euros que, bien gestionados, podrían financiar todas esas políticas públicas víctimas de los recortes. No sé, se me ocurre la sanidad, la dependencia, la educación… Porque, al fin y al cabo, todos los impuestos que se perdonan a los que disponen de más, se traducen en el empeoramiento de los servicios que los ciudadanos con las rentas más altas no necesitan porque pueden pagarse los servicios privados. El resto de ciudadanos, a los que no les afecta la rebaja fiscal, no puede», ha continuado.

Y lo más esperpéntico es que culpa al PP del crecimiento de las colas del hambre: «Pues déjenme que les muestre la otra cara, la cara de los que no van a notar la rebaja de impuestos anunciada en Andalucía, la cara de los que siguen engrosando las colas de los que necesitan ayuda para poder comer. Déjenme que les cuente que han saltado ya todas las alarmas en los bancos de alimentos, y no solo porque cada vez hay más gente que necesita ayuda para comer, sino porque empiezan a notar que bajan también las donaciones. El encarecimiento de los precios ha hecho bajar el volumen de alimentos que, de manera solidaria, llegan a estos bancos. A todos ellos, tanto a los que donan con lo que pueden, como a los que necesitan esos alimentos, la política fiscal de Ayuso o de Moreno Bonilla ni les roza».