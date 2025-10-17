Es como la de tu madre pero más sana: el truco secreto para hacer una tortilla de patatas saludable

La tortilla de patatas es uno de los emblemas de la gastronomía española. Sin embargo, muchas veces queremos disfrutar de este plato sin sentirnos demasiado culpables por su aporte calórico, y aquí es donde entra en juego esta versión de tortilla de patatas saludable. Se trata de cocinar las patatas en el microondas para reducir el uso de aceite.

Lo mejor de esta receta es que no necesitas ser un experto en cocina para lograr un resultado digno de restaurante. Mantiene todo el sabor de la clásica tortilla de patatas, pero con menos aceite y un toque gourmet gracias a la trufa. Es la manera perfecta de disfrutar de este plato de forma más ligera, sin renunciar al placer del buen comer.

¿Cómo hacer una tortilla de patatas saludable?

Para preparar esta tortilla, los ingredientes son muy simples:

500 g de patatas de buena calidad, firmes y con poca humedad.

4 huevos

1/2 cebolla grande (opcional).

Trufa negra rallada (opcional).

Sal y pimienta negra al gusto.

Aceite de oliva virgen extra.

La clave de esta tortilla es combinar técnicas tradicionales con métodos más saludables, como el uso del microondas para cocinar las patatas:

Pela las patatas y córtalas en rodajas finas y uniformes. Colócalas en un recipiente apto para microondas, añade una cucharada de aceite de oliva y mezcla bien. Cocina las patatas a máxima potencia durante 8-10 minutos, removiendo a mitad de cocción para que no se peguen y se cocinen de manera uniforme. Si las patatas tienen diferentes grosores, coloca las más finas en el centro y las más gruesas alrededor. Mientras se cocinan las patatas, pela y corta la cebolla en juliana fina. En una sartén a fuego medio, añade una cucharada de aceite de oliva y pocha la cebolla lentamente durante entre 10 y 15 minutos, hasta que esté transparente y ligeramente dorada. Cuando las patatas estén listas y la cebolla pochada, combina ambos ingredientes en la sartén y cocina durante un par de minutos. En un bol grande, bate los huevos y sazona con sal y pimienta al gusto. Añade la mezcla de patatas y cebolla, incorporando cuidadosamente para que no se rompan demasiado las rodajas. Si decides añadir trufa, este es el momento de rallarla sobre la mezcla. Calienta una sartén antiadherente con una cucharada de aceite de oliva a fuego medio. Vierte la mezcla de huevos, patatas y cebolla, distribuyendo uniformemente. Cocina durante cinco minutos hasta que la base esté dorada y la superficie comience a cuajar. Para dar la vuelta a la tortilla, coloca un plato plano sobre la sartén y con cuidado inviértela. Luego deslízala de nuevo en la sartén para cocinar el otro lado durante tres o cuatro minutos adicionales.

Con esta tortilla de patatas saludable, reducimos significativamente el aceite absorbido, lo que reduce las calorías sin sacrificar sabor.