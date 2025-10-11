La receta de tortilla de patatas más rápida, fácil y jugosa: en menos de un minuto y sin usar sartén

La tortilla de patatas, o tortilla española, es uno de los platillos más representativos de la cocina de España. Su popularidad se extiende por todo el país, siendo un elemento común en los menús de bares y restaurantes.

Esta receta, elaborada con ingredientes sencillos, permite múltiples variaciones tanto en la preparación de los ingredientes como en el proceso de cuajado del huevo. A lo largo del tiempo, se han desarrollado numerosas formas de hacer esta deliciosa tortilla, cada una con su toque distintivo y especial.

Arrasa en redes sociales: la receta de tortilla de patata más viral

En esta versión más rápida y ligera que la tradicional, se cocinan las patatas y la cebolla en el microondas para no tener que freírlas. Sin embargo, para no perder la esencia de la tortilla, se puede utilizar una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra para cuajarla al final.

Primero, lavamos, pelamos y troceamos las patatas. Si las cortamos en trozos pequeños, se cocerán mejor en el microondas. Luego, pelamos y picamos la cebolla y la mezclamos con un generoso chorrito de aceite de oliva virgen extra en un bol. Cubrimos el bol con papel film y lo calentamos en el microondas durante 2 minutos a máxima potencia.

Después, ponemos las patatas en un recipiente con agua durante 10 minutos, las escurrimos y las mezclamos con la cebolla, sal y pimienta negra recién molida en un bol grande. Si deseamos, podemos añadir un toque de sal de ajo o ajo en polvo.

Cubrimos el bol con papel film nuevamente y lo calentamos en el microondas durante 12 minutos a máxima potencia. Es importante ajustar el tiempo de cocción según las características de nuestro microondas.

Una vez cocidas las patatas y la cebolla, las sacamos con cuidado del microondas y las dejamos reposar unos minutos. Luego, retiramos el film y comprobamos con un tenedor que las patatas estén suficientemente cocidas. Si es necesario, las calentamos por unos minutos más hasta que estén en el punto exacto de cocción deseado.

Microondas

Para preparar la tortilla de patatas al microondas, primero batimos los huevos con un poco de sal y los mezclamos bien con las patatas y la cebolla, según recoge ‘ABC’. Luego, echamos aceite en una sartén antiadherente y cuando esté caliente, vertemos la mezcla de huevo y patatas.

Una vez en la sartén, repartimos la mezcla para que quede uniforme y la cocinamos entre tres y cuatro minutos minutos. Cuando los bordes estén cuajados, es momento de darle la vuelta a la tortilla. Para hacerlo, podemos usar un plato con un diámetro ligeramente mayor que el de la sartén o la tapa de esta.

Después de voltearla, cocinamos por el otro lado de 1 a 3 minutos más, según el punto de cuajado que prefiramos. Finalmente, volvemos a darle la vuelta a la tortilla.

Historia

La historia de la tortilla de patatas es una amalgama de tradiciones culinarias y hallazgos fortuitos que se entrelazan a lo largo del tiempo. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando la patata, un tubérculo originario de América del Sur, fue introducido en España por los incas . Sin embargo, la referencia más antigua documentada sobre la tortilla de patatas se encuentra en el siglo XIX, en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena.

Según los registros, en 1798, dos hacendados ilustrados de Villanueva de la Serena, Joseph de Tena Godoy y el marqués de Robledo, buscaban un alimento barato para paliar las hambrunas de la época, basado en la patata. Su primera idea fue elaborar un pan de patatas, pero luego evolucionó hacia la idea de freír las patatas cortadas y mezclarlas con huevo batido.

Aunque otras teorías sugieren diferentes orígenes, como el legendario relato que vincula su invención al general carlista Tomás de Zumalacárregui durante el sitio de Bilbao, o la versión que la atribuye a una ama de casa navarra, la referencia documentada más antigua sobre la tortilla de patatas se encuentra en Villanueva de la Serena.

Datos curiosos

Durante la Guerra Civil española, la creatividad culinaria fue crucial para hacer frente a la escasez de recursos. En este contexto, el cocinero Ignasi Domènech escribió un libro que reflejaba el hambre de la época, ofreciendo recetas ingeniosas para sobrellevar la situación. Una de estas recetas era la tortilla de patata sin huevo, en la que se sustituía este ingrediente por bicarbonato, agua, harina, perejil, pimentón y aceite.

Un hito destacado en la historia de la tortilla de patatas fue alcanzado en 2014, cuando el chef Senén González y su equipo lograron el récord Guinness por crear la tortilla más grande del mundo. Este impresionante logro tuvo lugar en Vitoria y requirió cantidades enormes de huevos, patatas, cebolla, sal y aceite de oliva. Para su elaboración, se utilizaron sistemas especiales de resistencia de temperatura, ya que voltear una tortilla de tales dimensiones era una tarea físicamente imposible.