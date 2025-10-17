El PP denuncia el «abandono» de Marlaska a los agentes: «Hay que proteger a los que nos protegen»

El Partido Popular ha denunciado este viernes desde Barbate (Cádiz), el «claro y evidente abandono» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ha reafirmado su compromiso con la Policía y la Guardia Civil: «No les vamos a dejar solos».

También ha mostrado su compromiso con el personal de vigilancia aduanera y los funcionarios de prisiones, abogando que sean reconocidos como autoridad.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha trasladado este viernes hasta Barbate para reunirse con el alcalde, así como las los agentes que luchan contra el narcotráfico, vigilantes de prisiones y vigilantes de aduanas. Tras sendas reuniones ha dado una rueda de prensa para denunciar las condiciones precarias en las que ejercen los agentes en la zona del Campo de Gibraltar, y ha pedido incentivos económicos y laborales para ellos, exigiendo que se reconozca como Zona de Especial Singularidad (ZES) a toda la provincia.

Gamarra ha recordado que el PP quiere reformar el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para establecer como delito el petaqueo, endurecer las penas de los delitos contra los agentes, y que sea la Audiencia Nacional quien tenga competencias en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, critica que el Congreso de los Diputados, presidido por la socialista Francina Armengol, esté «bloqueando» leyes del PP para luchar contra el narcotráfico.

El PP exige reactivar la unidad de élite OCON de la Guardia Civil por ser un «instrumento eficaz, que Marlaska ha deshabilitado». «Hay que dotar a los agentes de los instrumentos que ellos mismos están reclamando», subraya Gamarra.

Además, la portavoz del PP ha recordado que dos guardias civiles fueron asesinados hace año y medio por defender las libertades de todos y luchar contra el narcotráfico, y ha subrayado que, aunque esto sucediera en Barbate, no es un problema local, sino nacional y «prioritario» para la sociedad española.

Gamarra también ha anunciado que el PP presentará próximamente una Proposición no de Ley en el Congreso para que Barbate reciba las compensaciones económicas que merece por la existencia del campo de adiestramiento del Retín, el cual «limita las posibilidades de crecimiento y de expansión».

El problema de las dietas

Por otra parte, la popular ha denunciado que Marlaska esté obligando a los policías y guardias civiles a adelantar los gastos de alojamiento y manutención cuando son desplegados en comisiones de servicios, cuando corresponde a Interior, así como que las dietas lleven 20 años sin actualizarse y los agentes pierdan incluso dinero, ya que sólo les corresponden 77 euros diarios para hotel, desayunar, comer y cenar, algo inviable con el coste de vida actual.

A su juicio, esta situación de no adelantar las dietas tiene que ver con la falta de presupuestos. «Deberían estarse tramitando los Presupuestos generales del Estado de 2026, pero sólo se plantea la prórroga de la prórroga de la prórroga de los de 2023», critica Gamarra..

En este sentido, ha recordado que el PP va a plantear respuestas al incumplimiento constitucional del Gobierno de presentar presupuestos generales porque «sin presupuestos no se puede gobernar». “El Gobierno de España está, única y exclusivamente, en el objetivo de resistir a cualquier precio en el poder», ha denunciado.

Para la flotilla, un buque

Esta semana, en el Pleno del Congreso, la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, también ha acusado a Marlaska de despreciar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y premiar a los «policías de la banda del Peugeot». «Para la flotilla de Gaza, un buque de guerra, pero para los guardias civiles asesinados en Barbate, un flotador». «El deprecio de Marlaska hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es evidente», sentenció.

Ana Vázquez destacó que Marlaska «humilla a los agentes cuando maquilla las cifras de criminalidad, en vez de darles medios para combatirla o cuando no les da medios para luchar contra los narcos o cuando las retira de Ceuta y Melilla y los deja abandonados».

Y todo lo expuesto anteriormente «no lo dice el PP, lo dice Europa, que le acaba de dar un varapalo tremendo diciendo que tiene abandonadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y le insta a protegerlos», apuntó.

Para la portavoz de Interior del PP, a Marlaska «le faltan tres cualidades que sí que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Dignidad, valentía y honor».