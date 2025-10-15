Los guardias civiles exigen ante el Congreso la dimisión de Marlaska: «¡Basta ya desprecios!»
Denuncian su "falta de diálogo y compromiso con los guardias civiles"
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha concentrado este miércoles ante al Congreso de los Diputados para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al grito de «¡Basta ya desprecios!». Los agentes denuncian su «falta de diálogo y compromiso». En definitiva, «su abandono».
Esta movilización se produce ante «el continuo ninguneo por parte del Ministerio del Interior, que sigue sin atender las legítimas reivindicaciones de los guardias civiles».
«Hoy estamos aquí, frente a la sede de la soberanía nacional, para alzar la voz en nombre de miles de guardias civiles que, día tras día, servimos a este país con lealtad, sacrificio y compromiso. Estamos aquí porque ya no aceptamos el silencio, el abandono, ni la falta de respeto institucional», han señalado los agentes.
