España se prepara para un tren de lluvias y tormentas nunca visto: la AEMET avisa a estas zonas

La AEMET avisa del tren de lluvias y tormentas que se espera en España, es algo nunca visto. Será mejor que empecemos a preparar el paraguas para lo que está por llegar, una larga lista de actuaciones que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, serán una realidad.

Esta previsión del tiempo no nos trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Mirando a un fin de semana que puede acabar siendo la antesala de algo más, de un giro radical que puede convertirse en un problema mayor. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que poner sobre la mesa determinadas situaciones que serán las que nos afectarán de lleno. Es momento de esperar lo inesperado y de ver qué es lo que pasa cuando llueve sobre mojada en unas zonas del país en los que la lluvia ha causado estragos. La AEMET no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario.

La AEMET lanza un aviso en estas zonas

Hay algunas zonas del país que se preparan para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener.

Estos expertos saben muy bien qué es lo que nos está esperando con unos mapas del tiempo para los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de apostar claramente por una nueva realidad que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en estos días en los que cada elemento cuenta. Lo que parece que nos está esperando es una situación del todo inesperada que va llegando por momentos y que tiene mucho que ver con esa lluvia que nos afectará de lleno.

Este fenómeno que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado y que tendrá en foco en algunas partes del país que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Se prepara España para un tren de borrascas nunca vistas

La realidad es que la lluvia acabará siendo uno de los elementos que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca y sin duda alguna, puede hacer que este fin de semana incluso cambiemos de planes.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET desde su web: «En la Península y Baleares se espera un predominio de cielos poco nubosos, aunque con abundante nubosidad baja matinal en el Mediterráneo, Cantábrico, norte de Galicia, Ebro e interiores del sureste y nordeste peninsular; siendo probables los chubascos en litorales de Cataluña al principio sin descartarlos localmente fuertes, y con una tendencia general a despejar. Asimismo, se prevén intervalos de nubes medias y altas en el centro peninsular y Alborán, y por la tarde abundante nubosidad de evolución en Baleares, mitad sur y montañas de la mitad norte de la Península, con chubascos y tormentas afectando a las islas, interiores del este peninsular y entornos de montaña del centro y sur. Es probable que éstos lleguen a fuertes en interiores del extremo este peninsular y Mallorca, así como, con baja probabilidad, en sierras y aledaños de Andalucía e islas Pitiusas. Canarias se verá afectará por el paso de un frente, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con probabilidad de ser fuertes y persistentes en las islas occidentales, y que también podrían afectar de forma ocasional a las orientales, con intervalos nubosos».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Nieblas o bancos de niebla matinales y vespertinas en los tercios norte y este peninsulares así como localmente en Alborán, con probabilidad de ser más densas y persistentes en el interior norte de Lugo, y con posibles brumas o nieblas costeras en las rías gallegas. Salvo ascensos en el Cantábrico las temperaturas máximas se mantendrán con pocos cambios. Mínimas en descenso en la mitad sur peninsular, Pirineo y zonas de Galicia y Asturias, con aumentos en Canarias y medio Ebro y pocos cambios en el resto. Posibles heladas débiles en cumbres pirenaicas.

Soplarán vientos moderados de componente este en litorales cantábricos, Alborán y, con intervalos fuertes, Estrecho. Vientos flojos en el resto, predominando la componente oeste en la vertiente atlántica norte y Canarias occidentales, y las este y sur en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes en interiores del extremo este peninsular, Mallorca e islas Canarias occidentales, donde también podrán ser persistentes. Asimismo, podrían darse chubascos localmente fuertes en entornos de sierra de Andalucía, islas Pitiusas y, a primeras horas, en litorales de Cataluña. Nieblas densas en el norte de Lugo».