Valencia y Castellón siguen en riesgo por lluvias y tormentas: alerta amarilla de la AEMET

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por lluvias y tormentas. La AEMET ha activado los avisos en el interior de la provincia de Valencia y Castellón ante el riesgo de precipitaciones que se esperan a partir de las 14.00 horas de este viernes 17 de octubre. Tampoco se descarta la presencia de chubascos fuertes en otros puntos de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en Alicante, Valencia y Castellón para este viernes.

Lo peor de la DANA Alice ya ha pasado, pero la Comunidad Valenciana sigue en alerta por lluvias fuertes y tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a decretar la alerta amarilla en el interior de las provincias de Valencia y Castellón ante el riesgo de precipitaciones. En el detalle de avisos, la AEMET ha avisado sobre una precipitación acumulada en una hora de 20 mm a partir de las 14.00 horas hasta las 21.59 horas.

La AEMET también ha confirmado que estas lluvias fuertes «no se descarta que afecten a zonas colindantes del prelitoral». La alerta amarilla también está activada por el riesgo de tormentas con la posibilidad de que haya granizo en el interior de la provincia de Valencia y el interior sur de Castellón.

Además de esta alerta amarilla, tampoco se descartan las lluvias en la provincia de Alicante, llegando el porcentaje a un 95% en Alcoy y un 70% en la capital de la Costa Blanca. En el interior de las provincias de Valencia y Castellón hay una probabilidad del 100% de que haya lluvias durante la jornada de este viernes 17 de octubre.

Alerta por lluvias en Valencia y Castellón

La AEMET también ha avisado sobre los fenómenos significativos que se pueden producir con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana durante este viernes 17 de octubre. «En el interior, chubascos y tormentas localmente fuertes por la tarde», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología.

La predicción de la AEMET para este viernes en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en el interior, donde se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes por la tarde, sin descartar que alcancen el litoral de manera aislada y con menor intensidad. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde el sureste moderado en el litoral central y norte y flojo en el resto.