En menos de 15 minutos tienes la crema de champiñones perfecta para el otoño: es rica y sana

Esta receta rica y sana puede convertirse en la mejor opción posible para estos días en los que queremos degustar una buena crema de champiñones perfecta para el otoño. Esta temporada podremos sumergirnos de lleno en una mezcla de ingredientes que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Una buena crema con esta base perfecta para el otoño puede ser lo que necesitamos en estos días de bajas temperaturas.

Puede ayudarnos más de lo que nos imaginaríamos apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos tiempos que corren. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por una situación del todo inesperada en estos tiempos en los que tocará saber qué es lo podemos hacer en la cocina, una larga lista de recetas nos está esperando. Entramos en la era de las cremas, sopas y guisos de cuchara que no tienen por qué encerrarnos en la cocina durante horas, sino más bien todo lo contrario. Haremos realidad ese cambio de tendencia que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos.

Es rica y sana esta crema

La variedad de cremas que podemos cocinar en otoño es enorme, en esencia, sólo necesitamos una mezcla de ingredientes saludables que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Una combinación ganadora con una base que realmente puede llegar a impresionarnos.

Es hora de mezclar perfectamente cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder, para conseguir un final realmente sorprendente. Una batalla ganadora que puede tener en forma de crema el resultado perfecto que estamos deseando conseguir.

Atrévete a hacer realidad esos cambios que pueden acabar siendo los que mejor nos harán sentir. Con esa idea de que cada ingrediente cuenta, podremos hacer realidad un cambio significativo con la ayuda de unos alimentos saludables, los resultados pueden ser visiblemente significativos.

Una crema que sea sana, pero además esté muy rica es un básico para toda la familia que no vamos a dejar escapar. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que pondremos en práctica este tipo de recetas que tienen como base una materia prima que se cocina en un abrir y cerrar de ojos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Una increíble crema de champiñones perfecta para el otoño

Sólo necesitas 15 minutos para cocinar una de esas cremas de champiñones que se cocinan en un abrir y cerrar de ojos. Es momento de aprovechar al máximo algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Ingredientes:

400 gr de champiñones

2 cebollas

500 ml de nata para cocinar

8 huevos

2 cucharadas de ajo en polvo

Sal

Pimienta

Queso rallado

Masa de pizza

Aceite

Elaboración:

Esta receta la vamos a cocinar en un abrir y cerrar de ojos, solo necesitamos buscar en nuestra cocina los ingredientes necesarios. Nos ponemos manos a la obra con las cebollas. Las pelamos y cortamos lo más finitas posibles para que se conviertan en el fondo de esta crema. En una sartén con un chorrito de aceite pochamos la cebolla. Cuando empiece a estar dorada le añadimos el ajo en polvo o fresco si tenemos en casa. Con un par de dientes de ajo es suficiente. Lavamos los champiñones y los cortamos en trocitos. Los añadimos a la cebolla y salteamos durante unos minutos. Este ingrediente posee una gran cantidad de líquido. Cuando se haya evaporado el líquido y los champiñones estén casi listos separamos los trocitos más bonitos para decorar y ponemos el resto en el vaso de la batidora. Trituramos los champiñones con la nata para cocinar. Incorporamos los huevos. Conseguiremos de esta manera una crema que terminaremos en el horno. Preparamos unas tartaletas con masa de pizza. Forramos un molde, podemos hacer una versión más grande o individuales. Depende del tipo de compromiso con esta receta. Vertemos la crema y colocamos un poco de queso por encima, decoramos con los champiñones que hemos reservado. Podemos servir la crema sin base, directamente como si fuera un pudin, pero la base de pizza le dará la consistencia necesaria. Horneamos esta crema a 180º durante unos 15 minutos o un poco más si hemos usado un molde más grande, hasta que los huevos se hayan cuajado y tengamos listo un plato maravilloso.

Podemos servir esta receta en frío o en caliente, servimos con un poco de perejil picado por encima. Tendremos listo un entrante o primer plato muy fácil de preparar que gustará a toda la familia.