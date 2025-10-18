El actor Willy Toledo ha criticado en múltiples ocasiones al Gobierno de Pedro Sánchez. El mismo que, ahora, ha regado con al menos 300.000 euros la obra de teatro guerracivilista 1936, en la que Toledo forma parte del elenco. El artista llegó a decir del Ejecutivo socialista que era «totalmente reaccionario, ultracapitalista y represor».

Toledo dedicó a la administración central palabras poco halagüeñas. Cuando Sánchez ganó la moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó su descontento: «Me parece que la jugada ha dado como resultado la reinstauración del régimen del 78. Otra vez vuelve el PSOE, y volverá el PP, se lo reparten todo entre los dos».

Además, aseveró en una entrevista en Última Hora que el Ejecutivo que había conformado Sánchez era «totalmente reaccionario, ultracapitalista y represor». Dijo que, en aquel primer Consejo de Ministros, había «11 mujeres que son unas criminales también, que actúan como hombres y no tienen nada de feminismo en ello».

Otro de los principales objetivos en la diana del artista ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: «Es un torturador». Y lamentó que el Ejecutivo no eliminaría la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, a la que tilda de «Ley Mordaza»: «Sólo la van a retocar».

Más tarde, también dirigió vituperios contra el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Toledo se quejó de que se modificara la normativa para castigar la apología del franquismo. El actor calificó de «vergüenza» que se pudiera «judicializar a nadie por decir ¡Viva Franco!». «Me da asco que lo digan, pero me parece más repugnante que se pueda acabar en el banquillo», espetó.

Juicio contra los sentimientos religiosos

Toledo transmitió esta opinión en medio del juicio abierto contra él después de que la asociación Abogados Cristianos le denunciara por un presunto delito contra los sentimientos religiosos por sus mensajes en redes en los que, tal y como llegó a publicar en uno de sus post: «Yo me cago en dios y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María».

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid absolvió en 2020 a Toledo del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La sentencia indicaba que en los comentarios del actor había una «falta de educación, mal gusto y lenguaje soez», pero que era algo «que caracteriza sus publicaciones» y que «no acreditan por sí solos la comisión por parte del mismo de un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos por el que ha sido acusado».

Posteriormente, el artista también se quejó del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, el mismo que ahora ha regado con al menos 300.000 euros su obra de teatro 1936. Toledo aseguró que el acuerdo de ambos partidos era «parte de una deriva derechista y ultraderechista» que estaba «sufriendo el continente europeo y prácticamente en el mundo entero».

El actor también dirigió sus ataques a Sumar, formación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, responsable de gran parte de las subvenciones que ha terminado recibiendo la productora Check-In Producciones para la representación de la obra de la que forma parte.

«Ahora la izquierda se ha quedado en un engendro como es Sumar, que básicamente es un invento unipersonal de esta señora [Yolanda Díaz] junto con Pedro Sánchez para directamente quitarse de en medio a todos los pequeños restos de gente de izquierdas que quedaban en Unidas Podemos y con complicidad por supuesto de Izquierda Unida del señor [Alberto] Garzón y del Partido Comunista con el señor Enrique Santiago», subrayó.

En otra entrevista, más reciente, en Público, también se refirió en las mismas palabras a la formación magenta: «No espero nada de Sumar, todo lo contrario. Es una señora que no paraba de repetir vamos a derogar la reforma laboral y luego pactó una reformita con la patronal». «Para mí, Sumar es el PSOE, enemigos de la clase trabajadora y de los migrantes», subrayó.

«Pedro Sánchez es mi enemigo», incidió. Y criticó los cinco días de reflexión que se tomó después de la imputación de su mujer, Begoña Gómez: «Me parece lamentable su postura, cuando las clases populares están pasando por tanto sufrimiento y tantas carencias».

«Dimite o no dimitas, pero no te andes con jueguecitos absurdos cuando la gente lo está pasando mal, que eres el puto presidente del Gobierno y eres el único, ahora mismo, que puede hacer algo contra eso que denuncias», indicó.