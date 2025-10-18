Los nuevos vividores del franquismo

Estaba claro que eso de celebrar los 50 años de la muerte de Francisco Franco era más un negocio para la izquierda que otra cosa, porque el Gobierno ha sacado la chequera para regar con dinero público a toda la patulea del progresismo.

Y es que eso de «50 años de España en Libertad» ha servido para los adventistas de la III República se hayan lanzado a mamar de las ubres del Gobierno como si no hubiera mañana. Un ejemplo: la obra de teatro que lleva por título 1936 y en la que Willy Toledo tiene un papel protagonista ya se ha llevado más de 300.000 euros. El Ejecutivo ha regado a la productora Check-In Producciones para la representación del teatro 1936 como una de las «actividades de conmemoración de los 50 años de España en Libertad», además de impartir unas «conferencias actuadas» con el título Los protagonistas de la guerra.

Cada representación sale a 39.325 euros, de modo que por los tres pases previstos se llevarán 117.975 euros, más lo que sacarán por la realización del teatro 1936 en el marco de la bienal internacional de arte Europalia, en la que España participa como país invitado. Esta edición se llevará a cabo entre octubre de 2025 y febrero de 2026 y contará con la «participación de varias compañías españolas de artes escénicas o música». Como poco, el Inaem se ha comprometido a sufragar la representación de la obra por un valor de 40.535 euros.

El Teatro Real Flamenco de Bruselas, sede de esta bienal, sólo albergará un pase de la obra y tendrá lugar el día 25 de octubre de 2025. Si a todo eso le sumamos los 160.000 euros que el Ministerio de Cultura destinó a «la organización conjunta del espectáculo teatral 1936» para «su exhibición en el Centro Dramático Nacional (CDN), en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, así como su distribución y gira», el resultado es que por unos cuantos ratos atacando a la «ultraderecha» se van a llevar un pico. Eso sí, si 1936 no estuviera financiada por el Gobierno, Willy Toledo y compañía andarían caninos.