La influyente revista norteamericana Politico ha publicado un artículo en el que critica la negativa de Pedro Sánchez a aumentar al 5% del PIB el gasto en Defensa en España, como pide la OTAN. En su artículo Cómo Sánchez se convirtió en el amigo más díscolo de la OTAN, asegura que el presidente del Gobierno de Sánchez el socio «más desobediente» de la Alianza tras sus constantes manifestaciones en las que asevera que el gasto del 2% del PIB en Defensa es suficiente para España, negándose a subir al 5% que se acordó en junio en La Haya.

Las críticas de Politico se centran en el rechazo de Pedro Sánchez a elevar el gasto en Defensa, que sitúa a España como el miembro con el porcentaje más bajo de la alianza: sólo el 1,28% del PIB antes de este año.

Sánchez se negó a firmar el nuevo objetivo propuesto en la cumbre de la OTAN de alcanzar el 5% del PIB para 2035, impulsado por Donald Trump, argumentando que España ya cumple sus obligaciones sin necesidad de más inversión.

Recuerda la publicación que esta postura ha sido calificada de «increíblemente irrespetuosa» por Trump, quien amenazó con aranceles más altos contra España por su falta de compromiso. Aliados como Suecia ven a Madrid como un lastre para la disuasión colectiva contra Rusia.

Politico también destaca que diplomáticos de la UE coinciden con Trump en que Sánchez es un «mal aliado», priorizando agendas internas sobre la seguridad atlántica. Su rechazo a aumentar la ayuda militar a Ucrania refleja una tradición histórica de neutralidad española, desde las protestas masivas contra la adhesión a la OTAN en 1982 hasta la oposición a la invasión de Irak

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, minimizó el conflicto en Bruselas, pero el artículo de Politico advierte de que la inacción de Sánchez arriesga la unidad transatlántica en tiempos de tensión con Moscú, pintándolo como un líder que sacrifica la solidaridad colectiva por cálculo doméstico.