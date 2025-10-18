‘OT 2025’: horario y cómo ver el segundo pase de micros de la Gala 5

OT 2025, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en uno de los programas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Esta nueva edición, que se emite en Prime Video, estamos siendo testigos de cómo no solamente los concursantes y profesores, sino también todos y cada uno de los que trabajan en este formato están haciendo un trabajo verdaderamente excepcional. Es por eso que, en cada gala presentada por Chenoa, estamos pudiendo ser testigos de la evolución de todos y cada uno de los habitantes de la Academia más famosa de la televisión. Tras la expulsión de Carlos el pasado lunes en la Gala 4, se escogió a los nominados de la semana, quedando en la palestra Lucía Casani y Judit. Es decir, dos de las voces más personales y espectaculares de OT 2025.

Ellas mismas han escogido las canciones que interpretarán en la Gala 5 y, como vimos en el primer pase de micros, están haciendo un trabajo excepcional para mantener su plaza en la Academia. Lo mismo sucede con sus compañeros que, a pesar de que sus propuestas han sido escogidas por todo un equipo, las están defendiendo de forma excepcional. Cada vez tenemos más claro que la Gala 5, a pesar de que nos dejará un mal sabor de boca por la despedida de Lucía Casani o Judit, lo cierto es que nos brindará actuaciones que marcarán un antes y un después en la historia de esta edición. Así pues, igual que ocurrió el pasado jueves, este sábado 18 de octubre, los espectadores podrán disfrutar del segundo pase de micros, en el que los participantes mostrarán la evolución que han experimentado en las últimas horas, pero sin recibir el feedback de los profesores.

¿Cómo ver el segundo pase de micros de la Gala 5 de ‘OT 2025’?

Como es algo habitual en este programa que tantísimo éxito continúa cosechando, se nos brinda la posibilidad de ver el día a día de los concursantes de Operación Triunfo, a través del directo que está disponible en el canal oficial de YouTube del programa. Así pues, puedes ser testigo de los ensayos de los participantes, así como las diferentes clases que tienen a lo largo del día.

Es importante tener en cuenta que, en ediciones pasadas, los pases de micros se podían ver, en directo, desde el Canal 24 horas de YouTube. En esta edición, todo ha cambiado. Y es que, tanto el primer pase de micros como el segundo se verán, en exclusiva, en el programa Conexión OT de Míriam Rodríguez, a través de Prime Video.

Por lo tanto, para poder disfrutar de él de forma íntegra, deberás ser suscriptor de esta plataforma de streaming. A pesar de todo, en sus redes sociales, el equipo de Operación Triunfo comparte unos cuantos segundos del pase de cada uno de los participantes, pero no lo hace en su totalidad para que, quien quiera disfrutar de ese contenido al completo, puede hacerlo en Prime Video.