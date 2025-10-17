Descubre cuándo se juega, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Osasuna de la Liga Este Atlético de Madrid - Osasuna de la jornada 9 de la Liga se jugará en el Metropolitano El Atlético de Madrid está contra las cuerdas y necesita ganar para intentar engancharse a los puestos de arriba de la Liga

El Atlético de Madrid y Osasuna protagonizarán uno de los partidazos de la jornada 9 de la Liga. Ambos conjuntos se citan en el Metropolitano con la clara intención de sumar tres puntos después de este parón de selecciones para intentar mejorar su situación en la clasificación. A continuación te detallamos cuándo se juega, el horario y el canal de televisión para ver todo lo que suceda en este choque entre colchoneros y rojillos.

Cuándo se juega el partido de Liga Atlético de Madrid – Osasuna

El Atlético de Madrid se enfrenta a Osasuna en el partido que corresponde a la jornada 9 de la Liga y que se jugará en el Metropolitano. Los del Cholo Simeone habían conseguido una gran racha antes del parón de selecciones, pero en su última salida, a Balaídos contra el Celta, sufrieron un pinchazo y no pasaron del empate en Vigo, por lo que necesitan ganar como sea en su estadio tras esta última ventana FIFA. Por su parte, el cuadro rojillo espera dar la sorpresa en el feudo rojiblanco para así escalar en la clasificación, ya que están en la zona media de la tabla.

Horario del Atlético de Madrid – Osasuna de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Atlético de Madrid – Osasuna que corresponde a la jornada 9 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 18 de octubre. La patronal que controla Javier Tebas ha fijado este apasionante duelo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados colchoneros y los de Pamplona para que no haya incidentes y que este encuentro pueda comenzar de una manera normal y puntual en el Metropolitano.

Dónde ver el Atlético de Madrid vs Osasuna en televisión y en vivo online

Uno de los medios de comunicación que que adquirió una parte de los derechos televisivos para retransmitir una parte del campeonato liguero español en exclusiva en nuestro país fue Dazn. Este Atlético de Madrid – Osasuna que corresponde a la jornada 9 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Los usuarios deben saber que este canal es de pago, por lo que el choque no será televisado gratis, por lo que deben tener contratado el paquete que incluye el torneo doméstico de España para ver todo lo que ocurra en el Metropolitano.

Además, todos aquellos aficionados del cuadro colchonero, del conjunto navarro y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Osasuna de la jornada 9 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos de uso habitual como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pondrá a disposición de sus clientes la página web para que puedan acceder con un ordenador de forma sencilla y no perderse nada de lo que suceda en el Metropolitano.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en el campeonato liguero español en esta jornada 9. Cuando termine el choque entre el Atlético de Madrid y Osasuna publicaremos la crónica de este partidazo de la Liga que se juega en el Metropolitano y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Osasuna

Los aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partido de la jornada 9 de la Liga deben saber que podrán escuchar gratis por la radio todo lo que ocurra en el Metropolitano en el Atlético de Madrid – Osasuna. Emisoras a nivel nacional como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el estadio colchonero para narrar minuto a minuto todo lo que esté sucediendo en este duelo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Osasuna

El Estadio Metropolitano, que se encuentra en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se jugará este partidazo Atlético de Madrid – Osasuna de la jornada 9 de la Liga. Los colchoneros llegaron a este campo en 2017 después de despedirse del mítico Vicente Calderón. La nueva casa de los rojiblancos tiene capacidad para recibir a 70.000 espectadores y se espera que haya una gran entrada este sábado. Este recinto, que va a acoger multitud de conciertos en los próximos meses, también ha sido escogido para ser una de las sedes del Mundial de 2030 que España celebrará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros designó a Ricardo de Burgos Bengoetxea para que dirija la contienda entre el Atlético de Madrid y Osasuna de la jornada 9 de la Liga. Al frente del VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, por lo que será el responsable de analizar todas las jugadas polémicas que se produzcan y se le escapen al colegiado principal para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción en cuestión al monitor que estará situado en la banda del Metropolitano.