Berenjenas rellenas de carne en Thermomix: fáciles, jugosas y llenas de sabor

Las berenjenas rellenas de carne en Thermomix te van a encantar. Son fáciles de preparar, te van a salir jugosas y tienen un sabor intenso que gustará a casi todo el mundo. Con tu Thermomix el proceso se vuelve mucho más cómodo y ordenado, algo que se agradece en el día a día. Es un plato completo, equilibrado y es ideal para sorprender a tus familiares y amigos en casa. ¿Empezamos?

La berenjena es una verdura muy agradecida en la cocina. Su sabor suave hace que combine bien con casi cualquier ingrediente y admite muchas formas de preparación. Desde unas clásicas Berenjenas al horno hasta recetas más elaboradas como las rellenas, siempre es una buena opción para incluir verduras de forma sabrosa en el menú semanal.

Ingredientes principales

Comienza tu rico plato con berenjenas de tamaño medio, carne picada (puede ser de ternera, cerdo o una mezcla de ellas), cebolla, ajo, tomate triturado, aceite de oliva, sal y pimienta. Usa también un poco de queso rallado para gratinar, cosa que le dará ese toque final irresistible. Para ser un gran chef, prueba también con hierbas aromáticas, especias o incluso un poco de bechamel para un relleno más cremoso.

Preparación paso a paso en Thermomix

Empieza lavando bien las berenjenas y cortándolas por la mitad a lo largo. Haz unos cortes en la pulpa y hornéalas o cuécelas al vapor hasta que estén tiernas. Cuando estén listas, retira la pulpa con cuidado usando una cuchara y resérvala, procurando no romper la piel, ya que servirá como “recipiente” del relleno.

Pon en el vaso de la Thermomix la cebolla y el ajo y pícalos durante unos segundos. Añade aceite de oliva y sofríe hasta que estén blandos y ligeramente dorados. Incorpora la carne picada, salpimenta y cocina hasta que pierda el color crudo. A continuación, añade la pulpa de berenjena reservada y el tomate triturado. Cocina todo junto hasta obtener una mezcla jugosa, bien integrada y llena de sabor.

Ahora vas a rellenar las mitades de berenjena que habías reservado con la carne, espolvorea queso rallado por encima y llévalas al horno y gratina para conseguir ese toque dorado que te gusta tanto.

Consejos para un mejor resultado

Si buscas una versión más ligera, puedes usar carne magra o reducir la cantidad de queso. También puedes adaptar la receta a otros métodos de cocción, como la Berenjena rellena en freidora de aire, ideal si quieres ahorrar tiempo y encender menos el horno.

Otras ideas con berenjena

La berenjena ofrece muchas posibilidades. Como acompañamiento, la Mayonesa de berenjena es una opción original y muy sabrosa. También puedes preparar una tradicional Escalivada con pimientos y berenjenas o una intensa Salsa de berenjena y ajos asados para carnes o tostadas.

Para algo más ligero, la Sopa de berenjenas es perfecta en invierno, mientras que las Berenjenas con soja y miel aportan un contraste dulce y salado muy interesante.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 1.600 calorías en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal

Las berenjenas rellenas de carne en Thermomix son una receta práctica y resultona, ideal para quienes buscan platos caseros, sabrosos y fáciles de adaptar al gusto de cada casa.