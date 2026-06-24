Ensalada de berenjena asada: receta mediterránea con pimientos, tomate y aliño de limón

Esta ensalada de berenjena asada es ideal para esos días en los que nos apetece un plato ligero y delicioso. Además, es muy fácil de preparar y cuenta con una materia prima de excepción, una berenjena asada. Este tipo de preparación es sencilla y nos ayudará a no perder mucho tiempo en la cocina. Las ensaladas como ésta se pueden comer en frío o en caliente y quedan espectaculares. Acompañaremos la berenjena con buenos compañeros de viaje, unos tomates, pimientos y un poco de ajo le darán el sabor y la gracia que necesitará.

Ingredientes:

4 berenjenas

2 tomates

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 limón

Ajo

Perejil

Comino

Aceitunas

Pimienta negra

Sal

Aceite de oliva

Cómo preparar una ensalada de berenjena asadas

Empezamos poniendo en marcha el horno. Lo precalentamos a 200º para que esté preparado a la hora de recibir a nuestras berenjenas y el resto de los complementos. Asar estos elementos permite que cocinemos un ingrediente saludable sin nada de grasa y podamos tenerlo siempre a nuestra disposición. Preparamos en una fuente de horno las verduras. Las vamos a untar con aceite para que se pueden pelar con más facilidad o nos quede una piel mucho más suave y delicada. Para que se cocinen más rápidamente podemos cortar las berenjenas longitudinalmente. En la misma fuente ponemos los pimientos y la cebolla. Será una especie de escalivada en forma de ensalada. Pasados unos 25 minutos tendremos listas las verduras. Empezaremos por las berenjenas les quitamos la pulpa y ponemos en un bol. Añadimos los pimientos sin las pepitas y fileteados. La cebolla le dará un punto dulce que combinará muy bien en esta ensalada. Ponemos la cucharada de comino y removemos bien. Incorporamos a esta base un poco de sal y pimienta al gusto. Para crear un plato más fresco lo aliñamos con el zumo del limón y rallamos su corteza. Decoramos con unas aceitunas y un buen chorrito de aceite. Podemos ponerle un poco de vinagre de Módena. Tendremos lista una ensalada espectacular.

Qué es la ensalada de berenjena asada: influencias mediterráneas y marroquíes

La ensalada de berenjena asada es una de esas recetas que sorprenden por su sencillez. A simple vista parece un plato humilde, pero cuando la berenjena se cocina lentamente en el horno desarrolla una textura suave y un sabor mucho más profundo de lo que muchos esperan.

Su origen está muy ligado a las tradiciones culinarias del Mediterráneo y del norte de África. En países como Marruecos es habitual encontrar preparaciones donde la berenjena asada se mezcla con especias, ajo, tomate y aceite de oliva. En otras zonas mediterráneas aparecen versiones más frescas, con hierbas aromáticas y verduras crudas que aportan contraste.

Lo que tienen en común todas ellas es el protagonismo absoluto de la berenjena. Cuando está bien asada, ligeramente dorada por los bordes y tierna por dentro, se convierte en la base perfecta para una ensalada llena de matices. Personalmente, es una de esas recetas que funcionan igual de bien en una comida informal que formando parte de una mesa con varios platos para compartir.

El aliño perfecto para la ensalada de berenjena

Si hay un elemento capaz de transformar una buena ensalada de berenjena en una excelente, ese es el aliño. No hace falta complicarse demasiado. De hecho, las combinaciones más sencillas suelen ser las que mejor respetan el sabor del ingrediente principal.

Una mezcla de aceite de oliva virgen extra, zumo de limón y ajo picado suele ofrecer un equilibrio muy agradable. El aceite aporta suavidad, mientras que la acidez del limón ayuda a refrescar el conjunto. Un toque de comino molido encaja especialmente bien porque potencia ese carácter mediterráneo y ligeramente oriental que tiene la receta.

También merece la pena añadir alguna hierba fresca justo antes de servir. La menta aporta frescura y el perejil da un resultado más clásico. Son pequeños detalles, pero cambian bastante la experiencia final.

Variantes de la ensalada de berenjena asada

Una de las grandes ventajas de esta ensalada es que admite modificaciones sin perder su esencia. Cada cocina suele tener su propia interpretación.

Algunas versiones incorporan tomate cortado en dados, cebolla morada o pepino para conseguir una textura más fresca y crujiente. Otras buscan un resultado más contundente añadiendo garbanzos cocidos, queso feta o incluso frutos secos tostados.

Las especias también ofrecen mucho margen para personalizar la receta. Una pizca de pimentón, algo de cilantro fresco o una pequeña cantidad de ras el hanout pueden cambiar completamente el perfil aromático. Lo interesante es que casi todas las variantes conservan ese equilibrio entre frescura y sabor intenso que caracteriza a la berenjena asada.

Preguntas frecuentes sobre la ensalada de berenjena asada

¿Se puede hacer la ensalada de berenjena asada con antelación?

Sí. De hecho, suele quedar incluso mejor después de unas horas de reposo. Los ingredientes tienen tiempo para integrarse y el aliño penetra mejor en la berenjena.

¿Se come fría o caliente la ensalada de berenjena asada?

Puede servirse de ambas formas. Templada resulta muy reconfortante, mientras que fría es una opción especialmente agradable durante los meses de calor.

¿Cuántas calorías tiene la ensalada de berenjena asada?

Una ración suele aportar entre 120 y 180 calorías aproximadamente. La cantidad exacta dependerá principalmente del aceite utilizado y de los ingredientes adicionales.

¿Se puede hacer sin horno?

Sí. Aunque el horno suele proporcionar el mejor resultado, también puede prepararse en una sartén, a la plancha o en freidora de aire con muy buenos resultados.

¿Cuánto tiempo se asan las berenjenas en el horno?

Lo habitual es asarlas entre 25 y 35 minutos a 200 °C. El punto ideal llega cuando la pulpa está completamente tierna y aparecen algunas zonas doradas en la superficie.