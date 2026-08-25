Ternera en salsa murciana: receta tradicional llena de sabor y muy fácil de hacer

Hay platos que huelen de inmediato a domingo en familia, a cazuela humeante sobre el fuego lento y a esa cocina de toda la vida donde el tiempo parece detenerse por completo. La ternera en salsa murciana encarna esa joya de la gastronomía del sureste peninsular que conquista la mesa sin pretensiones sofisticadas, apostando todo a la calidad del producto y al chup-chup paciente. A veces, la verdadera riqueza de un estofado no depende de ingredientes exóticos, sino de la armonía honesta entre una carne melosa y un buen sofrito de huerta.

Si te apasionan los sabores intensos de los guisos tradicionales, seguro que también disfrutas preparando unas deliciosas carrilleras de ternera al vino tinto en olla rápida, ideales cuando las prisas apremian pero no quieres renunciar a la ternura, o unos reconfortantes filetes de ternera en salsa de vino blanco que alegran cualquier menú semanal.

Del mismo modo, para los amantes de la casquería fina, probar un suculento hígado de ternera en salsa demuestra la versatilidad infinita de estos cortes en los recetarios regionales.

Ingredientes

1 kilogramo de carne de ternera para guisar (morcillo o aguja), cortada en trozos regulares

3 cebollas grandes y jugosas

4 dientes de ajo

2 tomates maduros grandes rallados

1 vaso de vino blanco

2 zanahorias medianas

Aceite de oliva virgen extra

Sal marina, pimienta negra molida y una hoja de laurel

Una pizca de pimentón dulce

Cómo preparar el Vacuno al estilo de la salsa murciana paso a paso

Secar bien la carne, sazonar al gusto y sellar en una sartén amplia con un poco de aceite de oliva extra virgen hasta que esté bien dorada por todos lados; retirar y reservar. En el mismo aceite, que debe estar rico en los jugos de la carne, dorar lentamente las cebollas en tiras juliana y los ajos finamente picados sin apurarlos hasta que adquieran una suavidad caramelizada. Agregar las zanahorias y el tomate rallado, removiendo constantemente la salsa mientras se va reduciendo. Colocar la carne nuevamente en la sartén junto con la hoja de laurel y el pimentón dulce, tener cuidado de no quemarla, y agregar el vino blanco, el cual necesita evaporarse totalmente por unos minutos. Agregar agua o caldo de carne para cubrir casi por completo el contenido, bajar el fuego al mínimo, poner la tapa a la sartén y cocinar suavemente «chup-chup» durante al menos una hora y media. Probar el punto final de sal.

Trucos para que salga perfecto

La paciencia constituye el ingrediente secreto de este plato; un fuego demasiado vivo arruinará la textura melosa que caracteriza a la buena carne estofada.

Utiliza siempre un vino blanco que te beberías en la mesa, ya que los vinos mediocres arruinan el fondo del guiso.

Dejar reposar el plato fuera del fuego durante media hora antes de servirlo permite que la salsa espese de forma natural y los sabores se redondeen por completo.

Variantes de la receta

Aunque la versión clásica es intocable para los puristas, en algunos huertos murcianos añaden un puñado de guisantes tiernos o alcachofas de temporada durante los últimos quince minutos de cocción.

Quienes prefieren texturas más finas optan por triturar el sofrito de verduras antes de devolver la carne a la cazuela, logrando una salsa uniforme y brillante que resulta perfecta para mojar sin encontrar tropezones vegetales.

Con qué acompañar ternera en salsa murciana

Unas patatas fritas caseras cortadas en dados irregulares absorben la salsa de manera excepcional, convirtiéndose en el acompañamiento clásico insuperable. El arroz blanco cocido al dente funciona también de maravilla para equilibrar la intensidad del guiso, al igual que una buena porción de puré de patata cremoso enriquecido con mantequilla.

Cómo conservar ternera en salsa murciana

Este guiso gana enteros de un día para otro, ya que el reposo en frío intensifica los matices del sofrito. Guárdalo en un recipiente hermético dentro de la nevera hasta tres o cuatro días, o congélalo en porciones individuales sin problema para disfrutarlo semanas más tarde tras un lento descongelado y calentado a fuego suave.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 2 horas

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional murciana y mediterránea

Tipo de comida: Plato principal de cuchara

Calorías totales aproximadas: 650 kcal por ración