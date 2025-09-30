Guiso de patatas con rape, receta de fácil de pescado

Este guiso de patatas con rape es una de esas recetas que siempre queda bien. Pase lo que pase se consigue un bocado que es digno de los dioses en todos los sentidos. Por un lado, tenemos el rape, uno de esos pescados blancos que se convierte en un buen fondo de nevera o de congelador. Sin apenas espinas y con un sabor suave que enamora a los amantes del pescado y aquellos que no lo son, disfrutaremos de un fondo impresionante de un guiso. Con unas patatas el éxito de este plato será total. Atrévete a cocinarlo paso a paso.

¿Qué es el rape y por qué es ideal para guisos?

El rape no es precisamente el pez más bonito del mar, pero lo que le falta en aspecto lo compensa con creces en sabor. Su cabeza enorme sorprende a quien lo ve por primera vez, pero lo que de verdad interesa en la cocina es su cola, de carne firme, blanca y muy limpia de espinas.

Esa textura compacta lo convierte en un pescado perfecto para guisos. A diferencia de otros pescados que se deshacen fácilmente al cocinarlos en caldo, el rape aguanta bien la cocción y se mantiene jugoso. Además, tiene un sabor suave con un ligero recuerdo a marisco, lo que da un toque especial a los caldos y hace que combine de maravilla con ingredientes sencillos como patatas y verduras.

Beneficios nutricionales del rape

El rape no solo es agradecido en los fogones, también lo es para la salud:

Es muy bajo en grasa, por lo que resulta ligero y fácil de digerir.

Aporta proteínas de calidad, esenciales para mantener músculos y energía.

Contiene vitaminas del grupo B, fósforo y potasio, nutrientes que ayudan al sistema nervioso y al equilibrio del organismo.

Gracias a su sabor suave y a que apenas tiene espinas, es un pescado ideal tanto para adultos como para niños.

En resumen, es un ingrediente que une placer y nutrición, algo que siempre se agradece en la cocina diaria.

Ingredientes:

4 colitas de rape pequeñas

4 patatas

2 cebollas medianas

5 dientes de ajo

2 zanahorias medianas

1 pimiento rojo

1 hoja de laurel

1 ¼ tazas de vino blanco

½ cucharadita de pimienta blanca

½ cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de pimentón dulce

Caldo de pescado

1 cucharadita de azafrán

4 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de perejil fresco picado

Sal

Cómo preparar un guiso de patatas con rape

Nos ponemos manos a la obra preparando el sofrito que dará sabor y alegría a este plato maravilloso. Pelamos la cebolla y la cortamos en trocitos del mismo tamaño. Conseguiremos de esta manera el fondo de este sofrito. Le añadiremos las zanahorias, las pelamos y rallamos para crear el fono de verduras perfecto para esta receta. Los ajos son el otro alimento que conseguirá coronar al máximo este sofrito. Los pelamos y cotamos muy finitos. Seguiremos con el pimiento rojo, quitamos las semillas y lo cortamos a taquitos los más pequeños posibles. Estas verduras serán el sofrito ideal de este plato. Empezamos a pocharlas en una sartén con un buen chorrito de aceite. Mientras se cocinan pelamos y cortamos las patatas. Las vamos a añadir para que vayan cogiendo color y se cocinen un poco. El tipo de patata es importante para evitar que queden duras, nos interesa que tengamos unas patatas suaves y deliciosas. Incorporamos el rape y salpimentamos al gusto el conjunto. Salteamos antes de ponerle el vino blanco. Cuando el alcohol se haya evaporado le añadimos el caldo de pescado que será el encargado de recoger todos los jugos y permitir que se cocine a la vez. Con todo listo rectificamos de sal y pimienta. Servimos con un poco de pan y un buen vino blanco para disfrutar de una receta de las que impresionan en todos los sentidos.

Variantes regionales del guiso de rape con patatas

El guiso de rape con patatas es un clásico de la cocina marinera y, como ocurre con muchos platos tradicionales, cada región le da su toque.

En Cataluña se prepara el conocido suquet de peix , un guiso marinero donde el rape se cocina con patatas, sofrito de cebolla y tomate, pimentón y un majado de almendras y pan. El resultado es un caldo espeso y lleno de sabor.

, un guiso marinero donde el rape se cocina con patatas, sofrito de cebolla y tomate, pimentón y un majado de almendras y pan. El resultado es un caldo espeso y lleno de sabor. En Galicia y Asturias, en cambio, la receta suele ser más sencilla: patatas chascadas, laurel, cebolla y pimientos. Aquí el protagonismo recae en el propio pescado y en el caldo que se consigue con sus espinas y cabeza. En el País Vasco es habitual añadir almejas o gambones, convirtiendo un guiso humilde en un plato festivo.

Consejos para cocinar rape en guisos

Pide en la pescadería la cola de rape limpia y cortada en rodajas, así ahorrarás trabajo en casa.

Cuida el tiempo de cocción: el rape no necesita mucho, basta añadirlo casi al final para que quede jugoso.

el rape no necesita mucho, basta añadirlo casi al final para que quede jugoso. Aprovecha cabezas y espinas para hacer un fumet casero; ese caldo es la base de un buen guiso.

para hacer un fumet casero; ese caldo es la base de un buen guiso. Chasca las patatas en lugar de cortarlas del todo; así soltarán almidón y espesarán el caldo de forma natural.

del todo; así soltarán almidón y espesarán el caldo de forma natural. Si quieres darle un aire especial, añade unas almejas o gambones en los últimos minutos de cocción.

El guiso de rape con patatas demuestra cómo, con ingredientes sencillos y un poco de cariño, se consigue un plato de cuchara reconfortante, sabroso y nutritivo. Un auténtico clásico que nunca pasa de moda.