Postres en sartén: recetas fáciles y rápidas para cualquier ocasión
- Francisco María
Descubre postres en sartén fáciles y rápidos: crepes, tortitas, brownies y más para sorprender en cualquier ocasión.
Bizcocho de plátano con 3 ingredientes
Bizcocho de avena con queso batido
Postres fáciles para impresionar
Si quieres comer un bocado dulce pero no te apetece en el momento en cuestión poner el horno, los postres en sartén so la solución que necesitas. Además, muchas recetas se hacen con ingredientes básicos que seguro tienes por casa.
Antes de meternos en harina, te dejamos unos datos generales orientativos que encajan con la mayoría de estas recetas:
Tiempo de preparación: entre 10 y 20 minutos.
Porciones: 1–2 personas.
Información nutricional: entre 200 y 350 kcal por receta, según ingredientes.
Tipo de cocina: casera.
Tipo de comida: postre o merienda.
Qué son los postres en sartén y por qué son prácticos
Los postres en sartén son dulces que se cocinan directamente al fuego, sin horno y sin complicaciones. Básicamente, mezclar, verter en la sartén y listo. Además de lo anterior, la ventaja de esta forma de cocinar es que da tiempo, ahorra limpiado y ahorra energía, algo que siempre se agradece. Esto es perfecto si vives en un piso pequeño, si hace calor o si simplemente quieres la receta de un bizcocho pero no quieres esperar 40 minutos a que se hornee. Otra ventaja es que puedes poder controlar mucho mejor el punto de la cocción y adaptar la receta sobre la marcha.
Por otro lado, son ideales para hacer cantidades pequeñas y no acabar con sobras durante días. En resumen, practicidad total con resultados muy resultones.
Ingredientes clave para postres en sartén
La magia de los postres en sartén está en lo simples que son. Harina, huevos, azúcar o edulcorante, leche o bebida vegetal y un poco de aceite o mantequilla suelen ser la base. A partir de ahí, puedes añadir lo que más te guste: cacao, avena, yogur, frutas o frutos secos. De hecho, muchas ideas salen de adaptar recetas de horno, como este Bizcocho de avena saludable, llevándolo a una versión más rápida en sartén. También funcionan muy bien ingredientes como el plátano maduro o la manzana, que aportan dulzor natural. Lo importante es no complicarse y usar lo que tengas a mano.
Recetas fáciles de postres en sartén
Crepes dulces en sartén
Un clásico que nunca falla. Con harina, huevo, leche y un poco de azúcar tienes la masa lista en minutos. Se hacen muy rápido y admiten mil rellenos diferentes.
Calorías aproximadas: 220 kcal por ración.
Tortitas esponjosas
Perfectas para desayunos tardíos o meriendas. Al añadir un poco de levadura quedan suaves y esponjosas. También puedes hacerlas sin lácteos, inspirándote en un Bizcocho rápido sin leche ni huevo adaptado a la sartén.
Calorías aproximadas: 250 kcal.
Manzanas caramelizadas
Súper sencillas y ligeras. Solo necesitas manzana, un poco de azúcar o miel y mantequilla. En pocos minutos tienes un postre calentito y aromático.
Calorías aproximadas: 180 kcal.
Brownie rápido en sartén
Ideal para cuando te entra antojo de chocolate. Queda jugoso si controlas bien el fuego y no te pasas de tiempo.
Calorías aproximadas: 300–350 kcal.
Pancakes de plátano y avena
Una opción más saludable y saciante. Recuerdan a recetas como el Bizcocho de avena y yogur perfecto para desayuno, pero en versión rápida y sin horno.
Calorías aproximadas: 230 kcal.
Consejos para cocinar postres en sartén sin errores
El truco número uno es usar fuego medio o bajo. La prisa es el mayor enemigo de estos postres. Una sartén antiadherente es clave para evitar que se pegue todo. Engrasa ligeramente antes de empezar y, si la receta lo pide, tapa la sartén para que se cocine mejor por dentro. No le des la vuelta demasiado pronto a tortitas o brownies; espera a que la base esté hecha.
Ajusta las cantidades al tamaño de tu sartén y no la llenes en exceso. Con un poco de práctica, los postres en sartén se convertirán en tu plan dulce favorito sin complicaciones.
