Panellets de naranja: receta casera con un toque cítrico irresistible

Llega noviembre y con él la costumbre inquebrantable de encender el horno para amasar los clásicos dulces de obrador. Aunque el recetario tradicional suele inclinarse hacia el piñón y la almendra pura, la mandarina y la naranja piden paso a gritos en estas fechas para sacudir la monotonía del almíbar. Aligerar la masa con ralladura y un toque de zumo natural transforma por completo un bocado que a veces peca de excesivamente denso.

El secreto de una buena hornada reside en el equilibrio de la almendra molida y el azúcar, evitando que la humedad de la fruta arruine la textura compacta característica de este pequeño manjar. Si te gusta experimentar en la cocina tanto como probar alternativas de sobremesa, quizá disfrutes preparando unos panellets con patata un domingo cualquiera.

Y para los más golosos que prefieren galletas caseras, estas ricas galletas de naranja. Volviendo al cítrico que nos ocupa, el dulzor natural de la almendra absorbe los aceites esenciales de la piel del fruto, logrando un aroma inconfundible que inunda toda la cocina apenas empieza el tostado.

Ingredientes

300 g de almendra molida fina (preferiblemente tipo Marcona)

220 g de azúcar blanco o glas

La ralladura fina de una naranja ecológica y el zumo de media pieza

1 huevo entero (y una yema extra para pintar al final)

Una pizca de ralladura adicional para decorar la superficie

Cómo hacer panellets de naranja paso a paso

Mezcla en un bol amplio la almendra molida con el azúcar, integrando ambos elementos con las manos hasta deshacer cualquier pequeño grumo que encuentres en el polvo de almendra. Incorpora la ralladura de naranja y vierte el zumo junto con el huevo entero previamente batido, removiendo con una espátula de madera hasta que la masa gane consistencia. Amasa con energía sobre la encimera limpia durante un par de minutos; notarás cómo los aceites naturales de la almendra se compactan gracias al azúcar y la humedad del cítrico. Envuelve la bola resultante en film transparente y déjala reposar en la nevera durante al menos cuatro horas, o mejor de un día para otro, para que los aromas se concentren al máximo. Saca la masa del frío, forma pequeñas porciones iguales de unos 20 gramos cada una y muévelas entre las palmas de las manos hasta darles forma de pequeña esfera o ligera silueta ovalada. Coloca las piezas sobre una bandeja forrada con papel de horno, pinta la superficie con la yema batida y decora con un puntito extra de ralladura sobre cada unidad. Hornea a 200 °C con calor arriba y abajo durante unos 8 o 10 minutos, vigilando de cerca para retirarlos en cuanto adquieran un tono dorado tostado muy atractivo sin llegar a resecarse por dentro.

Trucos para que salga perfecto

El reposo en frío no es un capricho técnico, sino un paso obligatorio para que la harina de almendra se hidrate correctamente con el zumo y la grasa no se despegue al hornear.

Utiliza siempre naranjas de piel gruesa y limpia muy bien la superficie si no es de cultivo ecológico, ya que la potencia aromática depende exclusivamente de esa capa superficial sin rastro de la parte blanca amarga.

Si la masa se pega demasiado a las manos al bolear, humedece ligeramente las palmas con unas gotas de agua fría.

Variantes de la receta

Quienes prefieran un contraste más intenso pueden rebozar las bolas en fideos de chocolate negro o cubrirlas con una fina capa de almendra granillo antes de pasar por el horno. Otra opción interesante consiste en sustituir la mitad del azúcar por pasta de dátil para conseguir un toque rústico menos empalagoso.

Con qué acompañar panellets de naranja

Estas recetas para el día de todos los santos combinan bien con un buen vasito de vino dulce moscatel o una infusión humeante de canela y hierbabuena equilibran de maravilla la densidad grasa de la almendra. También funcionan estupendamente junto a un café solo bien cargado tras una comida copiosa de otoño.

Cómo conservar panellets de naranja

Guárdalos en un recipiente hermético de cristal o lata una vez que se hayan enfriado por completo a temperatura ambiente. De este modo mantendrán su textura tierna durante cuatro o cinco días sin endurecerse en exceso.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos más el tiempo de reposo

Porciones: 20 unidades aproximadamente

Tipo de cocina: Tradicional catalana / Repostería de otoño

Tipo de comida: Postre / Dulce tradicional

Información nutricional: 215 kcal por unidad (aproximadamente 4300 kcal en total para toda la receta)