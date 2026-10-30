Panellets de coco: receta tradicional catalana fácil y deliciosa

Llega el otoño y con él se despierta el ritual inevitable de encender el horno para perfumar toda la casa con aromas dulces y tostados. Entre todas las preparaciones tradicionales que pueblan las mesas durante estas fechas, los panellets ocupan un lugar privilegiado, especialmente si se elaboran con una base tan agradecida y aromática como el coco rallado. Si te apasiona exprimir al máximo este ingrediente tropical en tus postres caseros, puedes echar un vistazo a otras interesantes recetas con coco para ampliar tu recetario particular. Su textura jugosa por dentro y ligeramente crujiente por fuera los convierte en el dulce perfecto para cualquier tarde fría de noviembre.

Ingredientes

250 gramos de coco rallado de buena calidad

200 gramos de azúcar blanco o azúcar glas

2 huevos medianos (separando una clara para el rebozado final)

50 gramos de patata cocida o boniato asado (el secreto tradicional para que no queden secos)

Una pizca de ralladura de limón

Cómo hacer panellets de coco paso a paso

Cocina la patata o el boniato con piel hasta que esté bien tierna. Pélala de inmediato y tritúrala con un tenedor hasta obtener un puré fino sin grumos. Mezcla en un bol amplio el puré templado junto con el azúcar y la ralladura de limón, integrando bien ambos ingredientes con una espátula. Incorpora la mitad del coco rallado y uno de los huevos enteros. Remueve con energía hasta conseguir una masa homogénea y un tanto pegajosa. Añade el resto del coco de manera progresiva. Amasa con las manos limpias hasta que la mezcla admita el ingrediente sin desmoronarse. Deja reposar la masa en la nevera durante al menos dos horas dentro de un recipiente hermético para que compacte adecuadamente. Precalienta el horno a 200 °C con calor arriba y abajo. Forma pequeñas porciones redondas o en forma de pequeña pirámide con las manos ligeramente húmedas. Pásalas brevemente por la clara de huevo reservada y cúbrelas con un extra de coco rallado por fuera. Coloca los dulces sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal y hornea durante unos 8 o 10 minutos, vigilando de cerca hasta que adquieran un tono dorado muy ligero en la punta.

Trucos para que salga perfecto

El gran secreto para triunfar radica en no saltarse el paso del puré de patata o boniato. Aunque parezca un añadido extraño, aporta la humedad justa para que el coco no reseque el bocado en el horno. Vigila también el horneado: se hacen en un suspiro y, si te pasas de tiempo, la textura pasará de jugosa a correosa. Si buscas inspiración para completar tu mesa festiva, estas elaboraciones encajan a la perfección entre las mejores recetas para el Día de Todos los Santos.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta masa permite jugar con los sabores sin perder la esencia tradicional. Puedes aventurarte con alternativas tan originales como los panellets de zanahoria y coco si te apetece probar combinaciones diferentes.

Con qué acompañar panellets de coco

Un bocado tan dulce y denso agradece bebidas que limpien el paladar y equilibren el azúcar. Un vaso de vino dulce moscatel, una copa de cava frío o una infusión especiada de canela y jengibre funcionan de maravilla. También combinan de forma excelente con un café negro recién hecho a media tarde.

Cómo conservar panellets de coco

Guárdalos en una lata metálica o en un recipiente de vidrio con cierre hermético a temperatura ambiente. Aguantan perfectamente tiernos durante cinco o seis días. Si prefieres alargarlo, puedes congelarlos ya horneados, aunque pierden ligeramente ese punto crujiente tan característico del primer día.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos más el reposo

Porciones: 18-20 unidades

Tipo de cocina: Tradicional catalana / Repostería de otoño

Tipo de comida: Postre / merienda

Calorías totales aproximadas: Cerca de 145 kcal por pieza individual